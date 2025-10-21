- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
248
Negociações com lucro:
189 (76.20%)
Negociações com perda:
59 (23.79%)
Melhor negociação:
142.23 USD
Pior negociação:
-239.87 USD
Lucro bruto:
4 999.04 USD (360 772 pips)
Perda bruta:
-2 836.67 USD (251 305 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (724.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
735.82 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
62.77%
Depósito máximo carregado:
25.66%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.75
Negociações longas:
129 (52.02%)
Negociações curtas:
119 (47.98%)
Fator de lucro:
1.76
Valor esperado:
8.72 USD
Lucro médio:
26.45 USD
Perda média:
-48.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-326.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-539.09 USD (4)
Crescimento mensal:
72.11%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
302.53 USD
Máximo:
577.17 USD (20.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.53% (419.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
57.68% (624.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|247
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.2K
|AUDUSD
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|110K
|AUDUSD
|-79
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +142.23 USD
Pior negociação: -240 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +724.94 USD
Máxima perda consecutiva: -326.89 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
Trade Gold Only…
Targets 10% /month….
Please Wait, see and Follow….
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
33 USD por mês
316%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
13
0%
248
76%
63%
1.76
8.72
USD
USD
58%
1:500