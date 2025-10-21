SinaisSeções
GOLD88
Farida Khondari

GOLD88

Farida Khondari
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 316%
Headway-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
248
Negociações com lucro:
189 (76.20%)
Negociações com perda:
59 (23.79%)
Melhor negociação:
142.23 USD
Pior negociação:
-239.87 USD
Lucro bruto:
4 999.04 USD (360 772 pips)
Perda bruta:
-2 836.67 USD (251 305 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (724.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
735.82 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
62.77%
Depósito máximo carregado:
25.66%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
3.75
Negociações longas:
129 (52.02%)
Negociações curtas:
119 (47.98%)
Fator de lucro:
1.76
Valor esperado:
8.72 USD
Lucro médio:
26.45 USD
Perda média:
-48.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-326.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-539.09 USD (4)
Crescimento mensal:
72.11%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
302.53 USD
Máximo:
577.17 USD (20.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.53% (419.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
57.68% (624.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 247
AUDUSD 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2.2K
AUDUSD -1
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 110K
AUDUSD -79
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +142.23 USD
Pior negociação: -240 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +724.94 USD
Máxima perda consecutiva: -326.89 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Trade Gold Only…
Targets 10% /month….

Please Wait, see and Follow….
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
GOLD88
33 USD por mês
316%
0
0
USD
1.8K
USD
13
0%
248
76%
63%
1.76
8.72
USD
58%
1:500
Copiar

