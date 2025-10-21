- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
248
利益トレード:
189 (76.20%)
損失トレード:
59 (23.79%)
ベストトレード:
142.23 USD
最悪のトレード:
-239.87 USD
総利益:
4 999.04 USD (360 772 pips)
総損失:
-2 836.67 USD (251 305 pips)
最大連続の勝ち:
19 (724.94 USD)
最大連続利益:
735.82 USD (12)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
62.77%
最大入金額:
25.66%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
3.75
長いトレード:
129 (52.02%)
短いトレード:
119 (47.98%)
プロフィットファクター:
1.76
期待されたペイオフ:
8.72 USD
平均利益:
26.45 USD
平均損失:
-48.08 USD
最大連続の負け:
6 (-326.89 USD)
最大連続損失:
-539.09 USD (4)
月間成長:
72.11%
年間予想:
874.94%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
302.53 USD
最大の:
577.17 USD (20.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.53% (419.55 USD)
エクイティによる:
57.68% (624.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|247
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.2K
|AUDUSD
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|110K
|AUDUSD
|-79
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +142.23 USD
最悪のトレード: -240 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +724.94 USD
最大連続損失: -326.89 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
Trade Gold Only…
Targets 10% /month….
Please Wait, see and Follow….
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
33 USD/月
316%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
13
0%
248
76%
63%
1.76
8.72
USD
USD
58%
1:500