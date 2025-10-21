- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
7 (58.33%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (41.67%)
En iyi işlem:
132.78 USD
En kötü işlem:
-127.08 USD
Brüt kâr:
312.65 USD (18 185 pips)
Brüt zarar:
-284.33 USD (12 703 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (292.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
292.60 USD (6)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
51.55%
Maks. mevduat yükü:
5.44%
En son işlem:
48 dakika önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.11
Alış işlemleri:
7 (58.33%)
Satış işlemleri:
5 (41.67%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
2.36 USD
Ortalama kâr:
44.66 USD
Ortalama zarar:
-56.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-251.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-251.84 USD (4)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
231.79 USD
Maksimum:
251.84 USD (24.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.66% (251.84 USD)
Varlığa göre:
12.88% (115.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|28
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +132.78 USD
En kötü işlem: -127 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +292.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -251.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|3.33 × 6
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
EightcapLtd-Real-4
|28.40 × 5
Trade Gold Only…
Targets 10% /month….
Please Wait, see and Follow….
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
3%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
0%
12
58%
52%
1.09
2.36
USD
USD
25%
1:500