交易:
50
盈利交易:
47 (94.00%)
亏损交易:
3 (6.00%)
最好交易:
3.18 USD
最差交易:
-10.69 USD
毛利:
40.61 USD (4 098 pips)
毛利亏损:
-17.69 USD (1 083 pips)
最大连续赢利:
35 (28.45 USD)
最大连续盈利:
28.45 USD (35)
夏普比率:
0.26
交易活动:
98.57%
最大入金加载:
35.56%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
4 天
采收率:
1.32
长期交易:
13 (26.00%)
短期交易:
37 (74.00%)
利润因子:
2.30
预期回报:
0.46 USD
平均利润:
0.86 USD
平均损失:
-5.90 USD
最大连续失误:
2 (-17.34 USD)
最大连续亏损:
-17.34 USD (2)
每月增长:
-6.98%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
17.34 USD (12.50%)
相对跌幅:
结余:
12.50% (17.34 USD)
净值:
70.01% (88.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSDm
|23
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSDm
|3.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.18 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 35
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +28.45 USD
最大连续亏损: -17.34 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real16 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
