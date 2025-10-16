信号部分
信号 / MetaTrader 4 / MASTERBITCOIN
Dharanikota Srinivasbabu

MASTERBITCOIN

Dharanikota Srinivasbabu
0条评论
可靠性
11
0 / 0 USD
增长自 2025 22%
Exness-Real16
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
50
盈利交易:
47 (94.00%)
亏损交易:
3 (6.00%)
最好交易:
3.18 USD
最差交易:
-10.69 USD
毛利:
40.61 USD (4 098 pips)
毛利亏损:
-17.69 USD (1 083 pips)
最大连续赢利:
35 (28.45 USD)
最大连续盈利:
28.45 USD (35)
夏普比率:
0.26
交易活动:
98.57%
最大入金加载:
35.56%
最近交易:
17 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
4 天
采收率:
1.32
长期交易:
13 (26.00%)
短期交易:
37 (74.00%)
利润因子:
2.30
预期回报:
0.46 USD
平均利润:
0.86 USD
平均损失:
-5.90 USD
最大连续失误:
2 (-17.34 USD)
最大连续亏损:
-17.34 USD (2)
每月增长:
-6.98%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
17.34 USD (12.50%)
相对跌幅:
结余:
12.50% (17.34 USD)
净值:
70.01% (88.28 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSDm 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSDm 23
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSDm 3.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3.18 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 35
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +28.45 USD
最大连续亏损: -17.34 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real16 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

FOR BETTER LIFE TRADE EVERY ONE 
没有评论
2025.12.29 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 11:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 15:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 11:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 21:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 20:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 00:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 22:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 16:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 15:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 15:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册