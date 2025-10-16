СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MASTERBITCOIN
Dharanikota Srinivasbabu

MASTERBITCOIN

Dharanikota Srinivasbabu
0 отзывов
Надежность
11 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 22%
Exness-Real16
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
50
Прибыльных трейдов:
47 (94.00%)
Убыточных трейдов:
3 (6.00%)
Лучший трейд:
3.18 USD
Худший трейд:
-10.69 USD
Общая прибыль:
40.61 USD (4 098 pips)
Общий убыток:
-17.69 USD (1 083 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (28.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.45 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
98.57%
Макс. загрузка депозита:
35.56%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
1.32
Длинных трейдов:
13 (26.00%)
Коротких трейдов:
37 (74.00%)
Профит фактор:
2.30
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
0.86 USD
Средний убыток:
-5.90 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-17.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.34 USD (2)
Прирост в месяц:
-6.98%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
17.34 USD (12.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.50% (17.34 USD)
По эквити:
70.01% (88.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSDm 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSDm 23
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSDm 3.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.18 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +28.45 USD
Макс. убыток в серии: -17.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

FOR BETTER LIFE TRADE EVERY ONE 
Нет отзывов
2025.12.29 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 11:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 15:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 11:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 21:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 20:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 00:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 22:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 16:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 15:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 15:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика