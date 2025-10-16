- Прирост
Всего трейдов:
50
Прибыльных трейдов:
47 (94.00%)
Убыточных трейдов:
3 (6.00%)
Лучший трейд:
3.18 USD
Худший трейд:
-10.69 USD
Общая прибыль:
40.61 USD (4 098 pips)
Общий убыток:
-17.69 USD (1 083 pips)
Макс. серия выигрышей:
35 (28.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.45 USD (35)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
98.57%
Макс. загрузка депозита:
35.56%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
1.32
Длинных трейдов:
13 (26.00%)
Коротких трейдов:
37 (74.00%)
Профит фактор:
2.30
Мат. ожидание:
0.46 USD
Средняя прибыль:
0.86 USD
Средний убыток:
-5.90 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-17.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-17.34 USD (2)
Прирост в месяц:
-6.98%
Алготрейдинг:
88%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
17.34 USD (12.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.50% (17.34 USD)
По эквити:
70.01% (88.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSDm
|23
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSDm
|3.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Лучший трейд: +3.18 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 35
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +28.45 USD
Макс. убыток в серии: -17.34 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
