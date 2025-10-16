시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / MASTERBITCOIN
Dharanikota Srinivasbabu

MASTERBITCOIN

Dharanikota Srinivasbabu
0 리뷰
안정성
12
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 26%
Exness-Real16
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
52
이익 거래:
49 (94.23%)
손실 거래:
3 (5.77%)
최고의 거래:
3.18 USD
최악의 거래:
-10.69 USD
총 수익:
44.67 USD (4 503 pips)
총 손실:
-17.69 USD (1 083 pips)
연속 최대 이익:
35 (28.45 USD)
연속 최대 이익:
28.45 USD (35)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
99.58%
최대 입금량:
35.56%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
1.56
롱(주식매수):
13 (25.00%)
숏(주식차입매도):
39 (75.00%)
수익 요인:
2.53
기대수익:
0.52 USD
평균 이익:
0.91 USD
평균 손실:
-5.90 USD
연속 최대 손실:
2 (-17.34 USD)
연속 최대 손실:
-17.34 USD (2)
월별 성장률:
8.59%
Algo 트레이딩:
88%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
17.34 USD (12.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.50% (17.34 USD)
자본금별:
70.01% (88.28 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSDm 52
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSDm 27
20 40 60
20 40 60
20 40 60
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSDm 3.6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +3.18 USD
최악의 거래: -11 USD
연속 최대 이익: 35
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +28.45 USD
연속 최대 손실: -17.34 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real16"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

FOR BETTER LIFE TRADE EVERY ONE 
리뷰 없음
2026.01.05 07:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 06:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.05 03:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 11:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 15:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 11:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 21:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 20:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 00:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 22:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
MASTERBITCOIN
월별 30 USD
26%
0
0
USD
132
USD
12
88%
52
94%
100%
2.52
0.52
USD
70%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.