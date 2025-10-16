- 자본
- 축소
트레이드:
52
이익 거래:
49 (94.23%)
손실 거래:
3 (5.77%)
최고의 거래:
3.18 USD
최악의 거래:
-10.69 USD
총 수익:
44.67 USD (4 503 pips)
총 손실:
-17.69 USD (1 083 pips)
연속 최대 이익:
35 (28.45 USD)
연속 최대 이익:
28.45 USD (35)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
99.58%
최대 입금량:
35.56%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
1.56
롱(주식매수):
13 (25.00%)
숏(주식차입매도):
39 (75.00%)
수익 요인:
2.53
기대수익:
0.52 USD
평균 이익:
0.91 USD
평균 손실:
-5.90 USD
연속 최대 손실:
2 (-17.34 USD)
연속 최대 손실:
-17.34 USD (2)
월별 성장률:
8.59%
Algo 트레이딩:
88%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
17.34 USD (12.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.50% (17.34 USD)
자본금별:
70.01% (88.28 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSDm
|27
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSDm
|3.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3.18 USD
최악의 거래: -11 USD
연속 최대 이익: 35
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +28.45 USD
연속 최대 손실: -17.34 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real16"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
FOR BETTER LIFE TRADE EVERY ONE
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
26%
0
0
USD
USD
132
USD
USD
12
88%
52
94%
100%
2.52
0.52
USD
USD
70%
1:500