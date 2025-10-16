- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
50
Negociações com lucro:
47 (94.00%)
Negociações com perda:
3 (6.00%)
Melhor negociação:
3.18 USD
Pior negociação:
-10.69 USD
Lucro bruto:
40.61 USD (4 098 pips)
Perda bruta:
-17.69 USD (1 083 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (28.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
28.45 USD (35)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
98.57%
Depósito máximo carregado:
35.56%
Último negócio:
18 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
1.32
Negociações longas:
13 (26.00%)
Negociações curtas:
37 (74.00%)
Fator de lucro:
2.30
Valor esperado:
0.46 USD
Lucro médio:
0.86 USD
Perda média:
-5.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-17.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-17.34 USD (2)
Crescimento mensal:
-6.98%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
17.34 USD (12.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.50% (17.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
70.01% (88.28 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDm
|23
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDm
|3.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.18 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 35
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +28.45 USD
Máxima perda consecutiva: -17.34 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real16" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
FOR BETTER LIFE TRADE EVERY ONE
Sem comentários