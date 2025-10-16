SinaisSeções
Dharanikota Srinivasbabu

MASTERBITCOIN

Dharanikota Srinivasbabu
0 comentários
Confiabilidade
11 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 22%
Exness-Real16
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
50
Negociações com lucro:
47 (94.00%)
Negociações com perda:
3 (6.00%)
Melhor negociação:
3.18 USD
Pior negociação:
-10.69 USD
Lucro bruto:
40.61 USD (4 098 pips)
Perda bruta:
-17.69 USD (1 083 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
35 (28.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
28.45 USD (35)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
98.57%
Depósito máximo carregado:
35.56%
Último negócio:
18 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
1.32
Negociações longas:
13 (26.00%)
Negociações curtas:
37 (74.00%)
Fator de lucro:
2.30
Valor esperado:
0.46 USD
Lucro médio:
0.86 USD
Perda média:
-5.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-17.34 USD)
Máxima perda consecutiva:
-17.34 USD (2)
Crescimento mensal:
-6.98%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
17.34 USD (12.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.50% (17.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
70.01% (88.28 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDm 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDm 23
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDm 3.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3.18 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 35
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +28.45 USD
Máxima perda consecutiva: -17.34 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real16" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

