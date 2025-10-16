SegnaliSezioni
Dharanikota Srinivasbabu

MASTERBITCOIN

Dharanikota Srinivasbabu
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 4%
Exness-Real16
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
11 (91.66%)
Loss Trade:
1 (8.33%)
Best Trade:
0.98 USD
Worst Trade:
-0.38 USD
Profitto lordo:
4.03 USD (1 219 pips)
Perdita lorda:
-0.38 USD (38 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (2.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.44 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.88
Attività di trading:
67.43%
Massimo carico di deposito:
8.57%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
9.61
Long Trade:
7 (58.33%)
Short Trade:
5 (41.67%)
Fattore di profitto:
10.61
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
0.37 USD
Perdita media:
-0.38 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.38 USD (1)
Algo trading:
50%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.38 USD (0.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.37% (0.38 USD)
Per equità:
2.63% (2.69 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDm 10
XAUUSDm 2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDm 3
XAUUSDm 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDm 266
XAUUSDm 915
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.98 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.44 USD
Massima perdita consecutiva: -0.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real16" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

FOR BETTER LIFE TRADE EVERY ONE 
Non ci sono recensioni
2025.10.16 16:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.16 09:11
Share of trading days is too low
2025.10.16 09:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.16 08:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 08:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 08:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.16 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 08:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
