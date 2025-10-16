SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / MASTERBITCOIN
Dharanikota Srinivasbabu

MASTERBITCOIN

Dharanikota Srinivasbabu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 22%
Exness-Real16
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
50
Gewinntrades:
47 (94.00%)
Verlusttrades:
3 (6.00%)
Bester Trade:
3.18 USD
Schlechtester Trade:
-10.69 USD
Bruttoprofit:
40.61 USD (4 098 pips)
Bruttoverlust:
-17.69 USD (1 083 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
35 (28.45 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
28.45 USD (35)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
98.57%
Max deposit load:
35.56%
Letzter Trade:
19 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
1.32
Long-Positionen:
13 (26.00%)
Short-Positionen:
37 (74.00%)
Profit-Faktor:
2.30
Mathematische Gewinnerwartung:
0.46 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.86 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-17.34 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-17.34 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-6.98%
Algo-Trading:
88%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
17.34 USD (12.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.50% (17.34 USD)
Kapital:
70.01% (88.28 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSDm 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSDm 23
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSDm 3.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3.18 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 35
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +28.45 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17.34 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real16" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

FOR BETTER LIFE TRADE EVERY ONE 
Keine Bewertungen
2025.12.29 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 11:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 15:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 11:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 21:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 20:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 00:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 22:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 16:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 15:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 15:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
