- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
50
利益トレード:
47 (94.00%)
損失トレード:
3 (6.00%)
ベストトレード:
3.18 USD
最悪のトレード:
-10.69 USD
総利益:
40.61 USD (4 098 pips)
総損失:
-17.69 USD (1 083 pips)
最大連続の勝ち:
35 (28.45 USD)
最大連続利益:
28.45 USD (35)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
98.57%
最大入金額:
35.56%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
1.32
長いトレード:
13 (26.00%)
短いトレード:
37 (74.00%)
プロフィットファクター:
2.30
期待されたペイオフ:
0.46 USD
平均利益:
0.86 USD
平均損失:
-5.90 USD
最大連続の負け:
2 (-17.34 USD)
最大連続損失:
-17.34 USD (2)
月間成長:
-6.98%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
17.34 USD (12.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.50% (17.34 USD)
エクイティによる:
70.01% (88.28 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSDm
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSDm
|23
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSDm
|3.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3.18 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 35
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +28.45 USD
最大連続損失: -17.34 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real16"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
