シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MASTERBITCOIN
Dharanikota Srinivasbabu

MASTERBITCOIN

Dharanikota Srinivasbabu
レビュー0件
信頼性
11週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 22%
Exness-Real16
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
50
利益トレード:
47 (94.00%)
損失トレード:
3 (6.00%)
ベストトレード:
3.18 USD
最悪のトレード:
-10.69 USD
総利益:
40.61 USD (4 098 pips)
総損失:
-17.69 USD (1 083 pips)
最大連続の勝ち:
35 (28.45 USD)
最大連続利益:
28.45 USD (35)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
98.57%
最大入金額:
35.56%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
1.32
長いトレード:
13 (26.00%)
短いトレード:
37 (74.00%)
プロフィットファクター:
2.30
期待されたペイオフ:
0.46 USD
平均利益:
0.86 USD
平均損失:
-5.90 USD
最大連続の負け:
2 (-17.34 USD)
最大連続損失:
-17.34 USD (2)
月間成長:
-6.98%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
17.34 USD (12.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.50% (17.34 USD)
エクイティによる:
70.01% (88.28 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSDm 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSDm 23
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSDm 3.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3.18 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 35
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +28.45 USD
最大連続損失: -17.34 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real16"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

FOR BETTER LIFE TRADE EVERY ONE 
レビューなし
2025.12.29 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 11:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 15:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 11:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 21:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 20:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 00:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 22:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 16:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 15:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 15:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録