SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / MASTERBITCOIN
Dharanikota Srinivasbabu

MASTERBITCOIN

Dharanikota Srinivasbabu
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 22%
Exness-Real16
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
50
Transacciones Rentables:
47 (94.00%)
Transacciones Irrentables:
3 (6.00%)
Mejor transacción:
3.18 USD
Peor transacción:
-10.69 USD
Beneficio Bruto:
40.61 USD (4 098 pips)
Pérdidas Brutas:
-17.69 USD (1 083 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (28.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
28.45 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
98.57%
Carga máxima del depósito:
35.56%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
1.32
Transacciones Largas:
13 (26.00%)
Transacciones Cortas:
37 (74.00%)
Factor de Beneficio:
2.30
Beneficio Esperado:
0.46 USD
Beneficio medio:
0.86 USD
Pérdidas medias:
-5.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-17.34 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-17.34 USD (2)
Crecimiento al mes:
-6.98%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
17.34 USD (12.50%)
Reducción relativa:
De balance:
12.50% (17.34 USD)
De fondos:
70.01% (88.28 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSDm 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSDm 23
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSDm 3.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3.18 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 35
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +28.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -17.34 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real16" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

FOR BETTER LIFE TRADE EVERY ONE 
No hay comentarios
2025.12.29 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.26 11:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 15:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.11 11:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 21:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 20:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 14:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 00:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 22:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 11:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 02:39
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 16:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 15:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 15:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada