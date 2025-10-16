- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
215
盈利交易:
108 (50.23%)
亏损交易:
107 (49.77%)
最好交易:
80.49 USD
最差交易:
-83.20 USD
毛利:
765.20 USD (756 832 pips)
毛利亏损:
-844.67 USD (791 716 pips)
最大连续赢利:
7 (17.56 USD)
最大连续盈利:
101.11 USD (3)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
9.16%
最大入金加载:
23.13%
最近交易:
16 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.34
长期交易:
147 (68.37%)
短期交易:
68 (31.63%)
利润因子:
0.91
预期回报:
-0.37 USD
平均利润:
7.09 USD
平均损失:
-7.89 USD
最大连续失误:
9 (-36.02 USD)
最大连续亏损:
-85.24 USD (6)
每月增长:
-38.20%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
79.47 USD
最大值:
233.35 USD (44.12%)
相对跌幅:
结余:
54.46% (233.35 USD)
净值:
4.26% (18.59 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|145
|BTCUSD
|26
|NAS100
|9
|EURJPY
|5
|USDJPY
|5
|GBPAUD
|4
|ETHUSD
|3
|USDCHF
|3
|GBPUSD
|2
|NZDUSD
|2
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|2
|USDCAD
|2
|EURAUD
|2
|EURGBP
|1
|XRPUSD
|1
|AUDJPY
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-112
|BTCUSD
|0
|NAS100
|-17
|EURJPY
|23
|USDJPY
|8
|GBPAUD
|19
|ETHUSD
|-14
|USDCHF
|16
|GBPUSD
|8
|NZDUSD
|1
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|-12
|USDCAD
|3
|EURAUD
|2
|EURGBP
|1
|XRPUSD
|-22
|AUDJPY
|14
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-2.1K
|BTCUSD
|-21K
|NAS100
|-1.7K
|EURJPY
|2.3K
|USDJPY
|732
|GBPAUD
|3.2K
|ETHUSD
|-14K
|USDCHF
|1.3K
|GBPUSD
|634
|NZDUSD
|68
|GBPJPY
|334
|EURUSD
|-1.1K
|USDCAD
|383
|EURAUD
|72
|EURGBP
|71
|XRPUSD
|-4.5K
|AUDJPY
|222
- 入金加载
- 提取
最好交易: +80.49 USD
最差交易: -83 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +17.56 USD
最大连续亏损: -36.02 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 340
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 691
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-33%
0
0
USD
USD
185
USD
USD
16
0%
215
50%
9%
0.90
-0.37
USD
USD
54%
1:500