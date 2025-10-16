信号部分
信号 / MetaTrader 5 / PICTHS
Jarot Priantara

PICTHS

Jarot Priantara
0条评论
16
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -33%
OctaFX-Real2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
215
盈利交易:
108 (50.23%)
亏损交易:
107 (49.77%)
最好交易:
80.49 USD
最差交易:
-83.20 USD
毛利:
765.20 USD (756 832 pips)
毛利亏损:
-844.67 USD (791 716 pips)
最大连续赢利:
7 (17.56 USD)
最大连续盈利:
101.11 USD (3)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
9.16%
最大入金加载:
23.13%
最近交易:
16 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.34
长期交易:
147 (68.37%)
短期交易:
68 (31.63%)
利润因子:
0.91
预期回报:
-0.37 USD
平均利润:
7.09 USD
平均损失:
-7.89 USD
最大连续失误:
9 (-36.02 USD)
最大连续亏损:
-85.24 USD (6)
每月增长:
-38.20%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
79.47 USD
最大值:
233.35 USD (44.12%)
相对跌幅:
结余:
54.46% (233.35 USD)
净值:
4.26% (18.59 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 145
BTCUSD 26
NAS100 9
EURJPY 5
USDJPY 5
GBPAUD 4
ETHUSD 3
USDCHF 3
GBPUSD 2
NZDUSD 2
GBPJPY 2
EURUSD 2
USDCAD 2
EURAUD 2
EURGBP 1
XRPUSD 1
AUDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -112
BTCUSD 0
NAS100 -17
EURJPY 23
USDJPY 8
GBPAUD 19
ETHUSD -14
USDCHF 16
GBPUSD 8
NZDUSD 1
GBPJPY 1
EURUSD -12
USDCAD 3
EURAUD 2
EURGBP 1
XRPUSD -22
AUDJPY 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -2.1K
BTCUSD -21K
NAS100 -1.7K
EURJPY 2.3K
USDJPY 732
GBPAUD 3.2K
ETHUSD -14K
USDCHF 1.3K
GBPUSD 634
NZDUSD 68
GBPJPY 334
EURUSD -1.1K
USDCAD 383
EURAUD 72
EURGBP 71
XRPUSD -4.5K
AUDJPY 222
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +80.49 USD
最差交易: -83 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +17.56 USD
最大连续亏损: -36.02 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
AFCLive-Server
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
FXView-Live
0.00 × 8
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 340
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 691
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
51 更多...
没有评论
2025.12.16 14:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 12:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 11:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.21 06:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 14:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 17:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 06:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 02:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 09:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 00:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 05:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 05:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 05:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 04:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
复制

