- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
215
Transacciones Rentables:
108 (50.23%)
Transacciones Irrentables:
107 (49.77%)
Mejor transacción:
80.49 USD
Peor transacción:
-83.20 USD
Beneficio Bruto:
765.20 USD (756 832 pips)
Pérdidas Brutas:
-844.67 USD (791 716 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (17.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
101.11 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
9.16%
Carga máxima del depósito:
23.13%
Último trade:
17 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
-0.34
Transacciones Largas:
147 (68.37%)
Transacciones Cortas:
68 (31.63%)
Factor de Beneficio:
0.91
Beneficio Esperado:
-0.37 USD
Beneficio medio:
7.09 USD
Pérdidas medias:
-7.89 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-36.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-85.24 USD (6)
Crecimiento al mes:
-38.20%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
79.47 USD
Máxima:
233.35 USD (44.12%)
Reducción relativa:
De balance:
54.46% (233.35 USD)
De fondos:
4.26% (18.59 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|145
|BTCUSD
|26
|NAS100
|9
|EURJPY
|5
|USDJPY
|5
|GBPAUD
|4
|ETHUSD
|3
|USDCHF
|3
|GBPUSD
|2
|NZDUSD
|2
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|2
|USDCAD
|2
|EURAUD
|2
|EURGBP
|1
|XRPUSD
|1
|AUDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-112
|BTCUSD
|0
|NAS100
|-17
|EURJPY
|23
|USDJPY
|8
|GBPAUD
|19
|ETHUSD
|-14
|USDCHF
|16
|GBPUSD
|8
|NZDUSD
|1
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|-12
|USDCAD
|3
|EURAUD
|2
|EURGBP
|1
|XRPUSD
|-22
|AUDJPY
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-2.1K
|BTCUSD
|-21K
|NAS100
|-1.7K
|EURJPY
|2.3K
|USDJPY
|732
|GBPAUD
|3.2K
|ETHUSD
|-14K
|USDCHF
|1.3K
|GBPUSD
|634
|NZDUSD
|68
|GBPJPY
|334
|EURUSD
|-1.1K
|USDCAD
|383
|EURAUD
|72
|EURGBP
|71
|XRPUSD
|-4.5K
|AUDJPY
|222
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +80.49 USD
Peor transacción: -83 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +17.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -36.02 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 340
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 691
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
otros 51...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-33%
0
0
USD
USD
185
USD
USD
16
0%
215
50%
9%
0.90
-0.37
USD
USD
54%
1:500