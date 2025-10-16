- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
215
Negociações com lucro:
108 (50.23%)
Negociações com perda:
107 (49.77%)
Melhor negociação:
80.49 USD
Pior negociação:
-83.20 USD
Lucro bruto:
765.20 USD (756 832 pips)
Perda bruta:
-844.67 USD (791 716 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (17.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
101.11 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
9.16%
Depósito máximo carregado:
23.13%
Último negócio:
17 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
-0.34
Negociações longas:
147 (68.37%)
Negociações curtas:
68 (31.63%)
Fator de lucro:
0.91
Valor esperado:
-0.37 USD
Lucro médio:
7.09 USD
Perda média:
-7.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-36.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-85.24 USD (6)
Crescimento mensal:
-38.20%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
79.47 USD
Máximo:
233.35 USD (44.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
54.46% (233.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.26% (18.59 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|145
|BTCUSD
|26
|NAS100
|9
|EURJPY
|5
|USDJPY
|5
|GBPAUD
|4
|ETHUSD
|3
|USDCHF
|3
|GBPUSD
|2
|NZDUSD
|2
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|2
|USDCAD
|2
|EURAUD
|2
|EURGBP
|1
|XRPUSD
|1
|AUDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-112
|BTCUSD
|0
|NAS100
|-17
|EURJPY
|23
|USDJPY
|8
|GBPAUD
|19
|ETHUSD
|-14
|USDCHF
|16
|GBPUSD
|8
|NZDUSD
|1
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|-12
|USDCAD
|3
|EURAUD
|2
|EURGBP
|1
|XRPUSD
|-22
|AUDJPY
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-2.1K
|BTCUSD
|-21K
|NAS100
|-1.7K
|EURJPY
|2.3K
|USDJPY
|732
|GBPAUD
|3.2K
|ETHUSD
|-14K
|USDCHF
|1.3K
|GBPUSD
|634
|NZDUSD
|68
|GBPJPY
|334
|EURUSD
|-1.1K
|USDCAD
|383
|EURAUD
|72
|EURGBP
|71
|XRPUSD
|-4.5K
|AUDJPY
|222
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +80.49 USD
Pior negociação: -83 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +17.56 USD
Máxima perda consecutiva: -36.02 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 340
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 691
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
51 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-33%
0
0
USD
USD
185
USD
USD
16
0%
215
50%
9%
0.90
-0.37
USD
USD
54%
1:500