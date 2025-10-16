シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / PICTHS
Jarot Priantara

PICTHS

Jarot Priantara
レビュー0件
16週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -33%
OctaFX-Real2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
215
利益トレード:
108 (50.23%)
損失トレード:
107 (49.77%)
ベストトレード:
80.49 USD
最悪のトレード:
-83.20 USD
総利益:
765.20 USD (756 832 pips)
総損失:
-844.67 USD (791 716 pips)
最大連続の勝ち:
7 (17.56 USD)
最大連続利益:
101.11 USD (3)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
9.16%
最大入金額:
23.13%
最近のトレード:
18 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
-0.34
長いトレード:
147 (68.37%)
短いトレード:
68 (31.63%)
プロフィットファクター:
0.91
期待されたペイオフ:
-0.37 USD
平均利益:
7.09 USD
平均損失:
-7.89 USD
最大連続の負け:
9 (-36.02 USD)
最大連続損失:
-85.24 USD (6)
月間成長:
-38.20%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
79.47 USD
最大の:
233.35 USD (44.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
54.46% (233.35 USD)
エクイティによる:
4.26% (18.59 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 145
BTCUSD 26
NAS100 9
EURJPY 5
USDJPY 5
GBPAUD 4
ETHUSD 3
USDCHF 3
GBPUSD 2
NZDUSD 2
GBPJPY 2
EURUSD 2
USDCAD 2
EURAUD 2
EURGBP 1
XRPUSD 1
AUDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -112
BTCUSD 0
NAS100 -17
EURJPY 23
USDJPY 8
GBPAUD 19
ETHUSD -14
USDCHF 16
GBPUSD 8
NZDUSD 1
GBPJPY 1
EURUSD -12
USDCAD 3
EURAUD 2
EURGBP 1
XRPUSD -22
AUDJPY 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -2.1K
BTCUSD -21K
NAS100 -1.7K
EURJPY 2.3K
USDJPY 732
GBPAUD 3.2K
ETHUSD -14K
USDCHF 1.3K
GBPUSD 634
NZDUSD 68
GBPJPY 334
EURUSD -1.1K
USDCAD 383
EURAUD 72
EURGBP 71
XRPUSD -4.5K
AUDJPY 222
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +80.49 USD
最悪のトレード: -83 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +17.56 USD
最大連続損失: -36.02 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
AFCLive-Server
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
FXView-Live
0.00 × 8
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 340
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 691
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
51 より多く...
レビューなし
2025.12.16 14:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 12:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 11:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.21 06:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 14:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 17:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 06:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 02:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 09:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 00:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 05:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 05:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 05:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 04:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください