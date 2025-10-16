SegnaliSezioni
Jarot Priantara

PICTHS

Jarot Priantara
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 22%
OctaFX-Real2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
113
Profit Trade:
68 (60.17%)
Loss Trade:
45 (39.82%)
Best Trade:
22.12 USD
Worst Trade:
-83.20 USD
Profitto lordo:
421.16 USD (704 848 pips)
Perdita lorda:
-348.39 USD (558 742 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (17.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
42.86 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
84.21%
Massimo carico di deposito:
11.38%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.80
Long Trade:
83 (73.45%)
Short Trade:
30 (26.55%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
6.19 USD
Perdita media:
-7.74 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-30.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-83.20 USD (1)
Crescita mensile:
38.23%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
71.62 USD
Massimale:
91.16 USD (23.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.11% (91.16 USD)
Per equità:
1.98% (7.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 61
BTCUSD 19
EURJPY 5
USDJPY 4
GBPAUD 4
ETHUSD 3
NAS100 3
USDCHF 3
GBPUSD 2
NZDUSD 2
EURUSD 2
USDCAD 2
EURGBP 1
GBPJPY 1
XRPUSD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 15
BTCUSD 15
EURJPY 23
USDJPY 8
GBPAUD 19
ETHUSD -14
NAS100 4
USDCHF 16
GBPUSD 8
NZDUSD 1
EURUSD -12
USDCAD 3
EURGBP 1
GBPJPY 7
XRPUSD -22
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 8.5K
BTCUSD 148K
EURJPY 2.3K
USDJPY 729
GBPAUD 3.2K
ETHUSD -14K
NAS100 400
USDCHF 1.3K
GBPUSD 634
NZDUSD 68
EURUSD -1.1K
USDCAD 383
EURGBP 71
GBPJPY 531
XRPUSD -4.5K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.12 USD
Worst Trade: -83 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +17.56 USD
Massima perdita consecutiva: -30.57 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
AFCLive-Server
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
FXView-Live
0.00 × 8
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 340
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 691
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
49 più
Non ci sono recensioni
2025.10.16 05:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 04:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PICTHS
30USD al mese
22%
0
0
USD
384
USD
8
0%
113
60%
84%
1.20
0.64
USD
23%
1:500
