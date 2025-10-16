- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
113
Profit Trade:
68 (60.17%)
Loss Trade:
45 (39.82%)
Best Trade:
22.12 USD
Worst Trade:
-83.20 USD
Profitto lordo:
421.16 USD (704 848 pips)
Perdita lorda:
-348.39 USD (558 742 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (17.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
42.86 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
84.21%
Massimo carico di deposito:
11.38%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.80
Long Trade:
83 (73.45%)
Short Trade:
30 (26.55%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.64 USD
Profitto medio:
6.19 USD
Perdita media:
-7.74 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-30.57 USD)
Massima perdita consecutiva:
-83.20 USD (1)
Crescita mensile:
38.23%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
71.62 USD
Massimale:
91.16 USD (23.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.11% (91.16 USD)
Per equità:
1.98% (7.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|BTCUSD
|19
|EURJPY
|5
|USDJPY
|4
|GBPAUD
|4
|ETHUSD
|3
|NAS100
|3
|USDCHF
|3
|GBPUSD
|2
|NZDUSD
|2
|EURUSD
|2
|USDCAD
|2
|EURGBP
|1
|GBPJPY
|1
|XRPUSD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|15
|BTCUSD
|15
|EURJPY
|23
|USDJPY
|8
|GBPAUD
|19
|ETHUSD
|-14
|NAS100
|4
|USDCHF
|16
|GBPUSD
|8
|NZDUSD
|1
|EURUSD
|-12
|USDCAD
|3
|EURGBP
|1
|GBPJPY
|7
|XRPUSD
|-22
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8.5K
|BTCUSD
|148K
|EURJPY
|2.3K
|USDJPY
|729
|GBPAUD
|3.2K
|ETHUSD
|-14K
|NAS100
|400
|USDCHF
|1.3K
|GBPUSD
|634
|NZDUSD
|68
|EURUSD
|-1.1K
|USDCAD
|383
|EURGBP
|71
|GBPJPY
|531
|XRPUSD
|-4.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.12 USD
Worst Trade: -83 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +17.56 USD
Massima perdita consecutiva: -30.57 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 340
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 691
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
49 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
22%
0
0
USD
USD
384
USD
USD
8
0%
113
60%
84%
1.20
0.64
USD
USD
23%
1:500