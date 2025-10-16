- Büyüme
Bakiye
Varlık
Düşüş
İşlemler:
112
Kârla kapanan işlemler:
67 (59.82%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (40.18%)
En iyi işlem:
22.12 USD
En kötü işlem:
-83.20 USD
Brüt kâr:
401.16 USD (702 848 pips)
Brüt zarar:
-348.39 USD (558 742 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (17.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
42.86 USD (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
80.42%
Maks. mevduat yükü:
11.38%
En son işlem:
46 dakika önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.58
Alış işlemleri:
82 (73.21%)
Satış işlemleri:
30 (26.79%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.47 USD
Ortalama kâr:
5.99 USD
Ortalama zarar:
-7.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-30.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-83.20 USD (1)
Aylık büyüme:
31.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
71.62 USD
Maksimum:
91.16 USD (23.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.11% (91.16 USD)
Varlığa göre:
1.98% (7.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|BTCUSD
|19
|EURJPY
|5
|USDJPY
|4
|GBPAUD
|4
|ETHUSD
|3
|NAS100
|3
|USDCHF
|3
|GBPUSD
|2
|NZDUSD
|2
|EURUSD
|2
|USDCAD
|2
|EURGBP
|1
|GBPJPY
|1
|XRPUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-5
|BTCUSD
|15
|EURJPY
|23
|USDJPY
|8
|GBPAUD
|19
|ETHUSD
|-14
|NAS100
|4
|USDCHF
|16
|GBPUSD
|8
|NZDUSD
|1
|EURUSD
|-12
|USDCAD
|3
|EURGBP
|1
|GBPJPY
|7
|XRPUSD
|-22
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.5K
|BTCUSD
|148K
|EURJPY
|2.3K
|USDJPY
|729
|GBPAUD
|3.2K
|ETHUSD
|-14K
|NAS100
|400
|USDCHF
|1.3K
|GBPUSD
|634
|NZDUSD
|68
|EURUSD
|-1.1K
|USDCAD
|383
|EURGBP
|71
|GBPJPY
|531
|XRPUSD
|-4.5K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 340
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 691
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
