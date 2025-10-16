SinyallerBölümler
Jarot Priantara

PICTHS

Jarot Priantara
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 16%
OctaFX-Real2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
112
Kârla kapanan işlemler:
67 (59.82%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (40.18%)
En iyi işlem:
22.12 USD
En kötü işlem:
-83.20 USD
Brüt kâr:
401.16 USD (702 848 pips)
Brüt zarar:
-348.39 USD (558 742 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (17.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
42.86 USD (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
80.42%
Maks. mevduat yükü:
11.38%
En son işlem:
46 dakika önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.58
Alış işlemleri:
82 (73.21%)
Satış işlemleri:
30 (26.79%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
0.47 USD
Ortalama kâr:
5.99 USD
Ortalama zarar:
-7.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-30.57 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-83.20 USD (1)
Aylık büyüme:
31.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
71.62 USD
Maksimum:
91.16 USD (23.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.11% (91.16 USD)
Varlığa göre:
1.98% (7.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 60
BTCUSD 19
EURJPY 5
USDJPY 4
GBPAUD 4
ETHUSD 3
NAS100 3
USDCHF 3
GBPUSD 2
NZDUSD 2
EURUSD 2
USDCAD 2
EURGBP 1
GBPJPY 1
XRPUSD 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -5
BTCUSD 15
EURJPY 23
USDJPY 8
GBPAUD 19
ETHUSD -14
NAS100 4
USDCHF 16
GBPUSD 8
NZDUSD 1
EURUSD -12
USDCAD 3
EURGBP 1
GBPJPY 7
XRPUSD -22
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 6.5K
BTCUSD 148K
EURJPY 2.3K
USDJPY 729
GBPAUD 3.2K
ETHUSD -14K
NAS100 400
USDCHF 1.3K
GBPUSD 634
NZDUSD 68
EURUSD -1.1K
USDCAD 383
EURGBP 71
GBPJPY 531
XRPUSD -4.5K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.12 USD
En kötü işlem: -83 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +17.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.57 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
AFCLive-Server
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
FXView-Live
0.00 × 8
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 340
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 691
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
49 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.16 05:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 04:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
