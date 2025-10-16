SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / PICTHS
Jarot Priantara

PICTHS

Jarot Priantara
0 Bewertungen
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -33%
OctaFX-Real2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
215
Gewinntrades:
108 (50.23%)
Verlusttrades:
107 (49.77%)
Bester Trade:
80.49 USD
Schlechtester Trade:
-83.20 USD
Bruttoprofit:
765.20 USD (756 832 pips)
Bruttoverlust:
-844.67 USD (791 716 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (17.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
101.11 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
9.16%
Max deposit load:
23.13%
Letzter Trade:
19 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.34
Long-Positionen:
147 (68.37%)
Short-Positionen:
68 (31.63%)
Profit-Faktor:
0.91
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.37 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-36.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-85.24 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-38.20%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
79.47 USD
Maximaler:
233.35 USD (44.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
54.46% (233.35 USD)
Kapital:
4.26% (18.59 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 145
BTCUSD 26
NAS100 9
EURJPY 5
USDJPY 5
GBPAUD 4
ETHUSD 3
USDCHF 3
GBPUSD 2
NZDUSD 2
GBPJPY 2
EURUSD 2
USDCAD 2
EURAUD 2
EURGBP 1
XRPUSD 1
AUDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -112
BTCUSD 0
NAS100 -17
EURJPY 23
USDJPY 8
GBPAUD 19
ETHUSD -14
USDCHF 16
GBPUSD 8
NZDUSD 1
GBPJPY 1
EURUSD -12
USDCAD 3
EURAUD 2
EURGBP 1
XRPUSD -22
AUDJPY 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -2.1K
BTCUSD -21K
NAS100 -1.7K
EURJPY 2.3K
USDJPY 732
GBPAUD 3.2K
ETHUSD -14K
USDCHF 1.3K
GBPUSD 634
NZDUSD 68
GBPJPY 334
EURUSD -1.1K
USDCAD 383
EURAUD 72
EURGBP 71
XRPUSD -4.5K
AUDJPY 222
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +80.49 USD
Schlechtester Trade: -83 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +17.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -36.02 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
AFCLive-Server
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
FXView-Live
0.00 × 8
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 340
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 691
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
noch 51 ...
Keine Bewertungen
2025.12.16 14:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 12:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 11:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.21 06:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 14:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 17:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 06:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 02:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 09:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 00:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 05:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 05:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 05:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 04:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
