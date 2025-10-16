СигналыРазделы
Jarot Priantara

PICTHS

Jarot Priantara
0 отзывов
16 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -33%
OctaFX-Real2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
215
Прибыльных трейдов:
108 (50.23%)
Убыточных трейдов:
107 (49.77%)
Лучший трейд:
80.49 USD
Худший трейд:
-83.20 USD
Общая прибыль:
765.20 USD (756 832 pips)
Общий убыток:
-844.67 USD (791 716 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (17.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
101.11 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
9.16%
Макс. загрузка депозита:
23.13%
Последний трейд:
15 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.34
Длинных трейдов:
147 (68.37%)
Коротких трейдов:
68 (31.63%)
Профит фактор:
0.91
Мат. ожидание:
-0.37 USD
Средняя прибыль:
7.09 USD
Средний убыток:
-7.89 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-36.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-85.24 USD (6)
Прирост в месяц:
-38.20%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
79.47 USD
Максимальная:
233.35 USD (44.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.46% (233.35 USD)
По эквити:
4.26% (18.59 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 145
BTCUSD 26
NAS100 9
EURJPY 5
USDJPY 5
GBPAUD 4
ETHUSD 3
USDCHF 3
GBPUSD 2
NZDUSD 2
GBPJPY 2
EURUSD 2
USDCAD 2
EURAUD 2
EURGBP 1
XRPUSD 1
AUDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -112
BTCUSD 0
NAS100 -17
EURJPY 23
USDJPY 8
GBPAUD 19
ETHUSD -14
USDCHF 16
GBPUSD 8
NZDUSD 1
GBPJPY 1
EURUSD -12
USDCAD 3
EURAUD 2
EURGBP 1
XRPUSD -22
AUDJPY 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -2.1K
BTCUSD -21K
NAS100 -1.7K
EURJPY 2.3K
USDJPY 732
GBPAUD 3.2K
ETHUSD -14K
USDCHF 1.3K
GBPUSD 634
NZDUSD 68
GBPJPY 334
EURUSD -1.1K
USDCAD 383
EURAUD 72
EURGBP 71
XRPUSD -4.5K
AUDJPY 222
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +80.49 USD
Худший трейд: -83 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +17.56 USD
Макс. убыток в серии: -36.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
AFCLive-Server
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
FXView-Live
0.00 × 8
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 340
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 691
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
Нет отзывов
2025.12.16 14:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 12:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 14:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 11:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.21 06:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 14:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 17:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 06:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 02:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 09:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 00:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 05:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 05:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 05:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 04:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
