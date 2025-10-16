- 成长
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
367
盈利交易:
215 (58.58%)
亏损交易:
152 (41.42%)
最好交易:
364.88 USD
最差交易:
-407.02 USD
毛利:
14 494.08 USD (409 422 pips)
毛利亏损:
-9 520.76 USD (263 840 pips)
最大连续赢利:
12 (600.30 USD)
最大连续盈利:
1 171.67 USD (7)
夏普比率:
0.17
交易活动:
77.83%
最大入金加载:
4.54%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
45
平均持有时间:
8 小时
采收率:
2.12
长期交易:
261 (71.12%)
短期交易:
106 (28.88%)
利润因子:
1.52
预期回报:
13.55 USD
平均利润:
67.41 USD
平均损失:
-62.64 USD
最大连续失误:
7 (-707.61 USD)
最大连续亏损:
-707.61 USD (7)
每月增长:
76.31%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
56.93 USD
最大值:
2 346.00 USD (50.29%)
相对跌幅:
结余:
57.01% (2 346.00 USD)
净值:
28.86% (678.66 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|358
|GBPJPY_MRG
|4
|AUDJPY_MRG
|3
|GBPUSD_MRG
|1
|USDJPY_MRG
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD_MRG
|5K
|GBPJPY_MRG
|-71
|AUDJPY_MRG
|33
|GBPUSD_MRG
|13
|USDJPY_MRG
|-27
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD_MRG
|148K
|GBPJPY_MRG
|-2.5K
|AUDJPY_MRG
|1K
|GBPUSD_MRG
|255
|USDJPY_MRG
|-838
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +364.88 USD
最差交易: -407 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +600.30 USD
最大连续亏损: -707.61 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
每月30 USD
124%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
12
0%
367
58%
78%
1.52
13.55
USD
USD
57%
1:500