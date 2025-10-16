- 成長
トレード:
375
利益トレード:
219 (58.40%)
損失トレード:
156 (41.60%)
ベストトレード:
364.88 USD
最悪のトレード:
-407.02 USD
総利益:
14 735.58 USD (417 472 pips)
総損失:
-9 648.86 USD (267 849 pips)
最大連続の勝ち:
12 (600.30 USD)
最大連続利益:
1 171.67 USD (7)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
77.83%
最大入金額:
4.54%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
48
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
2.17
長いトレード:
268 (71.47%)
短いトレード:
107 (28.53%)
プロフィットファクター:
1.53
期待されたペイオフ:
13.56 USD
平均利益:
67.29 USD
平均損失:
-61.85 USD
最大連続の負け:
7 (-707.61 USD)
最大連続損失:
-707.61 USD (7)
月間成長:
79.59%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
56.93 USD
最大の:
2 346.00 USD (50.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
57.01% (2 346.00 USD)
エクイティによる:
28.86% (678.66 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|365
|GBPJPY_MRG
|4
|AUDJPY_MRG
|3
|GBPUSD_MRG
|1
|USDJPY_MRG
|1
|EURUSD_MRG
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD_MRG
|5.1K
|GBPJPY_MRG
|-71
|AUDJPY_MRG
|33
|GBPUSD_MRG
|13
|USDJPY_MRG
|-27
|EURUSD_MRG
|-8
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD_MRG
|152K
|GBPJPY_MRG
|-2.5K
|AUDJPY_MRG
|1K
|GBPUSD_MRG
|255
|USDJPY_MRG
|-838
|EURUSD_MRG
|0
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +364.88 USD
最悪のトレード: -407 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +600.30 USD
最大連続損失: -707.61 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
