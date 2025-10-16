シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Cemani
Ardana Denta Dyaksa

Cemani

Ardana Denta Dyaksa
レビュー0件
信頼性
12週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 128%
MaxrichGroup-Real
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
375
利益トレード:
219 (58.40%)
損失トレード:
156 (41.60%)
ベストトレード:
364.88 USD
最悪のトレード:
-407.02 USD
総利益:
14 735.58 USD (417 472 pips)
総損失:
-9 648.86 USD (267 849 pips)
最大連続の勝ち:
12 (600.30 USD)
最大連続利益:
1 171.67 USD (7)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
77.83%
最大入金額:
4.54%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
48
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
2.17
長いトレード:
268 (71.47%)
短いトレード:
107 (28.53%)
プロフィットファクター:
1.53
期待されたペイオフ:
13.56 USD
平均利益:
67.29 USD
平均損失:
-61.85 USD
最大連続の負け:
7 (-707.61 USD)
最大連続損失:
-707.61 USD (7)
月間成長:
79.59%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
56.93 USD
最大の:
2 346.00 USD (50.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
57.01% (2 346.00 USD)
エクイティによる:
28.86% (678.66 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD_MRG 365
GBPJPY_MRG 4
AUDJPY_MRG 3
GBPUSD_MRG 1
USDJPY_MRG 1
EURUSD_MRG 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD_MRG 5.1K
GBPJPY_MRG -71
AUDJPY_MRG 33
GBPUSD_MRG 13
USDJPY_MRG -27
EURUSD_MRG -8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD_MRG 152K
GBPJPY_MRG -2.5K
AUDJPY_MRG 1K
GBPUSD_MRG 255
USDJPY_MRG -838
EURUSD_MRG 0
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +364.88 USD
最悪のトレード: -407 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +600.30 USD
最大連続損失: -707.61 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.24 11:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 17:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 01:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 01:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 20:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 04:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.17 14:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 07:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 03:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 03:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Cemani
30 USD/月
128%
0
0
USD
5.3K
USD
12
0%
375
58%
78%
1.52
13.56
USD
57%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください