- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
432
이익 거래:
249 (57.63%)
손실 거래:
183 (42.36%)
최고의 거래:
364.88 USD
최악의 거래:
-407.02 USD
총 수익:
16 050.32 USD (452 568 pips)
총 손실:
-12 514.91 USD (328 930 pips)
연속 최대 이익:
12 (600.30 USD)
연속 최대 이익:
1 171.67 USD (7)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
75.79%
최대 입금량:
4.54%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
32
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
1.50
롱(주식매수):
313 (72.45%)
숏(주식차입매도):
119 (27.55%)
수익 요인:
1.28
기대수익:
8.18 USD
평균 이익:
64.46 USD
평균 손실:
-68.39 USD
연속 최대 손실:
7 (-707.61 USD)
연속 최대 손실:
-1 085.25 USD (4)
월별 성장률:
69.43%
연간 예측:
842.47%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
56.93 USD
최대한의:
2 354.84 USD (38.18%)
상대적 삭감:
잔고별:
57.01% (2 346.00 USD)
자본금별:
28.86% (678.66 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|422
|GBPJPY_MRG
|4
|AUDJPY_MRG
|3
|GBPUSD_MRG
|1
|USDJPY_MRG
|1
|EURUSD_MRG
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD_MRG
|3.6K
|GBPJPY_MRG
|-71
|AUDJPY_MRG
|33
|GBPUSD_MRG
|13
|USDJPY_MRG
|-27
|EURUSD_MRG
|-8
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD_MRG
|126K
|GBPJPY_MRG
|-2.5K
|AUDJPY_MRG
|1K
|GBPUSD_MRG
|255
|USDJPY_MRG
|-838
|EURUSD_MRG
|0
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +364.88 USD
최악의 거래: -407 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +600.30 USD
연속 최대 손실: -707.61 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
