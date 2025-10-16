SeñalesSecciones
Ardana Denta Dyaksa

Cemani

0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 128%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
375
Transacciones Rentables:
219 (58.40%)
Transacciones Irrentables:
156 (41.60%)
Mejor transacción:
364.88 USD
Peor transacción:
-407.02 USD
Beneficio Bruto:
14 735.58 USD (417 472 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 648.86 USD (267 849 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (600.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 171.67 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
77.83%
Carga máxima del depósito:
4.54%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
49
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
2.17
Transacciones Largas:
268 (71.47%)
Transacciones Cortas:
107 (28.53%)
Factor de Beneficio:
1.53
Beneficio Esperado:
13.56 USD
Beneficio medio:
67.29 USD
Pérdidas medias:
-61.85 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-707.61 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-707.61 USD (7)
Crecimiento al mes:
79.59%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
56.93 USD
Máxima:
2 346.00 USD (50.29%)
Reducción relativa:
De balance:
57.01% (2 346.00 USD)
De fondos:
28.86% (678.66 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD_MRG 365
GBPJPY_MRG 4
AUDJPY_MRG 3
GBPUSD_MRG 1
USDJPY_MRG 1
EURUSD_MRG 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD_MRG 5.1K
GBPJPY_MRG -71
AUDJPY_MRG 33
GBPUSD_MRG 13
USDJPY_MRG -27
EURUSD_MRG -8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD_MRG 152K
GBPJPY_MRG -2.5K
AUDJPY_MRG 1K
GBPUSD_MRG 255
USDJPY_MRG -838
EURUSD_MRG 0
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +364.88 USD
Peor transacción: -407 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +600.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -707.61 USD

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.24 11:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 17:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 01:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 01:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 20:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 04:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.17 14:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 07:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 03:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 03:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
