Ardana Denta Dyaksa

Cemani

Ardana Denta Dyaksa
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 79%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
358
Прибыльных трейдов:
208 (58.10%)
Убыточных трейдов:
150 (41.90%)
Лучший трейд:
347.70 USD
Худший трейд:
-407.02 USD
Общая прибыль:
13 326.46 USD (385 650 pips)
Общий убыток:
-9 439.51 USD (262 215 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (600.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 101.75 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
76.71%
Макс. загрузка депозита:
4.54%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
1.66
Длинных трейдов:
252 (70.39%)
Коротких трейдов:
106 (29.61%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
10.86 USD
Средняя прибыль:
64.07 USD
Средний убыток:
-62.93 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-707.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-707.61 USD (7)
Прирост в месяц:
54.05%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
56.93 USD
Максимальная:
2 346.00 USD (50.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.01% (2 346.00 USD)
По эквити:
28.86% (678.66 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD_MRG 349
GBPJPY_MRG 4
AUDJPY_MRG 3
GBPUSD_MRG 1
USDJPY_MRG 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD_MRG 3.9K
GBPJPY_MRG -71
AUDJPY_MRG 33
GBPUSD_MRG 13
USDJPY_MRG -27
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD_MRG 125K
GBPJPY_MRG -2.5K
AUDJPY_MRG 1K
GBPUSD_MRG 255
USDJPY_MRG -838
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +347.70 USD
Худший трейд: -407 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +600.30 USD
Макс. убыток в серии: -707.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 11:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 17:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 01:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 01:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 20:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 04:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.17 14:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 07:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 03:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 03:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Cemani
30 USD в месяц
79%
0
0
USD
4.3K
USD
12
0%
358
58%
77%
1.41
10.86
USD
57%
1:500
