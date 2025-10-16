- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
358
Прибыльных трейдов:
208 (58.10%)
Убыточных трейдов:
150 (41.90%)
Лучший трейд:
347.70 USD
Худший трейд:
-407.02 USD
Общая прибыль:
13 326.46 USD (385 650 pips)
Общий убыток:
-9 439.51 USD (262 215 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (600.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 101.75 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
76.71%
Макс. загрузка депозита:
4.54%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
1.66
Длинных трейдов:
252 (70.39%)
Коротких трейдов:
106 (29.61%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
10.86 USD
Средняя прибыль:
64.07 USD
Средний убыток:
-62.93 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-707.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-707.61 USD (7)
Прирост в месяц:
54.05%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
56.93 USD
Максимальная:
2 346.00 USD (50.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.01% (2 346.00 USD)
По эквити:
28.86% (678.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|349
|GBPJPY_MRG
|4
|AUDJPY_MRG
|3
|GBPUSD_MRG
|1
|USDJPY_MRG
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD_MRG
|3.9K
|GBPJPY_MRG
|-71
|AUDJPY_MRG
|33
|GBPUSD_MRG
|13
|USDJPY_MRG
|-27
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD_MRG
|125K
|GBPJPY_MRG
|-2.5K
|AUDJPY_MRG
|1K
|GBPUSD_MRG
|255
|USDJPY_MRG
|-838
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +347.70 USD
Худший трейд: -407 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +600.30 USD
Макс. убыток в серии: -707.61 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
79%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
12
0%
358
58%
77%
1.41
10.86
USD
USD
57%
1:500