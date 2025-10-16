SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Cemani
Ardana Denta Dyaksa

Cemani

Ardana Denta Dyaksa
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 128%
MaxrichGroup-Real
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
375
Negociações com lucro:
219 (58.40%)
Negociações com perda:
156 (41.60%)
Melhor negociação:
364.88 USD
Pior negociação:
-407.02 USD
Lucro bruto:
14 735.58 USD (417 472 pips)
Perda bruta:
-9 648.86 USD (267 849 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (600.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 171.67 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
77.83%
Depósito máximo carregado:
4.54%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
48
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
2.17
Negociações longas:
268 (71.47%)
Negociações curtas:
107 (28.53%)
Fator de lucro:
1.53
Valor esperado:
13.56 USD
Lucro médio:
67.29 USD
Perda média:
-61.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-707.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-707.61 USD (7)
Crescimento mensal:
79.59%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
56.93 USD
Máximo:
2 346.00 USD (50.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
57.01% (2 346.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.86% (678.66 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD_MRG 365
GBPJPY_MRG 4
AUDJPY_MRG 3
GBPUSD_MRG 1
USDJPY_MRG 1
EURUSD_MRG 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD_MRG 5.1K
GBPJPY_MRG -71
AUDJPY_MRG 33
GBPUSD_MRG 13
USDJPY_MRG -27
EURUSD_MRG -8
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD_MRG 152K
GBPJPY_MRG -2.5K
AUDJPY_MRG 1K
GBPUSD_MRG 255
USDJPY_MRG -838
EURUSD_MRG 0
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +364.88 USD
Pior negociação: -407 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +600.30 USD
Máxima perda consecutiva: -707.61 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.24 11:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 17:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 01:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 01:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 20:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 04:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.17 14:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 07:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 03:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 03:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Cemani
30 USD por mês
128%
0
0
USD
5.3K
USD
12
0%
375
58%
78%
1.52
13.56
USD
57%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.