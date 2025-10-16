- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
375
Negociações com lucro:
219 (58.40%)
Negociações com perda:
156 (41.60%)
Melhor negociação:
364.88 USD
Pior negociação:
-407.02 USD
Lucro bruto:
14 735.58 USD (417 472 pips)
Perda bruta:
-9 648.86 USD (267 849 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (600.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 171.67 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
77.83%
Depósito máximo carregado:
4.54%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
48
Tempo médio de espera:
9 horas
Fator de recuperação:
2.17
Negociações longas:
268 (71.47%)
Negociações curtas:
107 (28.53%)
Fator de lucro:
1.53
Valor esperado:
13.56 USD
Lucro médio:
67.29 USD
Perda média:
-61.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-707.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-707.61 USD (7)
Crescimento mensal:
79.59%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
56.93 USD
Máximo:
2 346.00 USD (50.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
57.01% (2 346.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.86% (678.66 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|365
|GBPJPY_MRG
|4
|AUDJPY_MRG
|3
|GBPUSD_MRG
|1
|USDJPY_MRG
|1
|EURUSD_MRG
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD_MRG
|5.1K
|GBPJPY_MRG
|-71
|AUDJPY_MRG
|33
|GBPUSD_MRG
|13
|USDJPY_MRG
|-27
|EURUSD_MRG
|-8
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD_MRG
|152K
|GBPJPY_MRG
|-2.5K
|AUDJPY_MRG
|1K
|GBPUSD_MRG
|255
|USDJPY_MRG
|-838
|EURUSD_MRG
|0
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +364.88 USD
Pior negociação: -407 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +600.30 USD
Máxima perda consecutiva: -707.61 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
