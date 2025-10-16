SignaleKategorien
Ardana Denta Dyaksa

Cemani

Ardana Denta Dyaksa
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 60%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
391
Gewinntrades:
224 (57.28%)
Verlusttrades:
167 (42.71%)
Bester Trade:
364.88 USD
Schlechtester Trade:
-407.02 USD
Bruttoprofit:
14 811.98 USD (418 819 pips)
Bruttoverlust:
-11 322.43 USD (303 532 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (600.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 171.67 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
77.83%
Max deposit load:
4.54%
Letzter Trade:
2 Minuten
Trades pro Woche:
50
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
1.49
Long-Positionen:
283 (72.38%)
Short-Positionen:
108 (27.62%)
Profit-Faktor:
1.31
Mathematische Gewinnerwartung:
8.92 USD
Durchschnittlicher Profit:
66.12 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-67.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-707.61 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 085.25 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-2.78%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
56.93 USD
Maximaler:
2 346.00 USD (50.29%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
57.01% (2 346.00 USD)
Kapital:
28.86% (678.66 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD_MRG 381
GBPJPY_MRG 4
AUDJPY_MRG 3
GBPUSD_MRG 1
USDJPY_MRG 1
EURUSD_MRG 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD_MRG 3.5K
GBPJPY_MRG -71
AUDJPY_MRG 33
GBPUSD_MRG 13
USDJPY_MRG -27
EURUSD_MRG -8
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD_MRG 117K
GBPJPY_MRG -2.5K
AUDJPY_MRG 1K
GBPUSD_MRG 255
USDJPY_MRG -838
EURUSD_MRG 0
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +364.88 USD
Schlechtester Trade: -407 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +600.30 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -707.61 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 00:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 11:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 17:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.09 01:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 01:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 10:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 15:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 20:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 04:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.17 14:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 07:01
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.16 07:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 03:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.16 03:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.