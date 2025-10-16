- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
18 (75.00%)
Loss Trade:
6 (25.00%)
Best Trade:
173.90 USD
Worst Trade:
-123.35 USD
Profitto lordo:
1 009.02 USD (39 778 pips)
Perdita lorda:
-410.45 USD (20 453 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (455.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
455.61 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
2.13
Long Trade:
21 (87.50%)
Short Trade:
3 (12.50%)
Fattore di profitto:
2.46
Profitto previsto:
24.94 USD
Profitto medio:
56.06 USD
Perdita media:
-68.41 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-248.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-248.39 USD (3)
Crescita mensile:
61.45%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
56.93 USD
Massimale:
280.83 USD (22.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|21
|AUDJPY_MRG
|2
|GBPUSD_MRG
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_MRG
|560
|AUDJPY_MRG
|26
|GBPUSD_MRG
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_MRG
|18K
|AUDJPY_MRG
|804
|GBPUSD_MRG
|255
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +173.90 USD
Worst Trade: -123 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +455.61 USD
Massima perdita consecutiva: -248.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni