- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
286
盈利交易:
189 (66.08%)
亏损交易:
97 (33.92%)
最好交易:
62.46 USD
最差交易:
-112.88 USD
毛利:
1 511.78 USD (61 447 pips)
毛利亏损:
-1 639.70 USD (44 646 pips)
最大连续赢利:
15 (187.47 USD)
最大连续盈利:
187.47 USD (15)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
2.33%
最大入金加载:
101.49%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
24 分钟
采收率:
-0.15
长期交易:
251 (87.76%)
短期交易:
35 (12.24%)
利润因子:
0.92
预期回报:
-0.45 USD
平均利润:
8.00 USD
平均损失:
-16.90 USD
最大连续失误:
9 (-362.76 USD)
最大连续亏损:
-362.76 USD (9)
每月增长:
-4.13%
年度预测:
-50.13%
算法交易:
94%
结余跌幅:
绝对:
280.87 USD
最大值:
871.46 USD (55.36%)
相对跌幅:
结余:
19.05% (871.46 USD)
净值:
5.46% (242.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|286
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.a
|-128
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.a
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +62.46 USD
最差交易: -113 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +187.47 USD
最大连续亏损: -362.76 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsAU-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月49 USD
16%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
15
94%
286
66%
2%
0.92
-0.45
USD
USD
19%
1:30