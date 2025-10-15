SinaisSeções
Pramod Gome

Gold Flash Amp

Pramod Gome
0 comentários
Confiabilidade
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 49 USD por mês
crescimento desde 2025 18%
ICMarketsAU-Live
1:30
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
325
Negociações com lucro:
213 (65.53%)
Negociações com perda:
112 (34.46%)
Melhor negociação:
62.46 USD
Pior negociação:
-112.88 USD
Lucro bruto:
1 614.23 USD (66 931 pips)
Perda bruta:
-1 704.05 USD (49 699 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (187.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
187.47 USD (15)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
2.33%
Depósito máximo carregado:
101.49%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
40
Tempo médio de espera:
25 minutos
Fator de recuperação:
-0.10
Negociações longas:
268 (82.46%)
Negociações curtas:
57 (17.54%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-0.28 USD
Lucro médio:
7.58 USD
Perda média:
-15.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-362.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-362.76 USD (9)
Crescimento mensal:
-1.64%
Previsão anual:
-19.85%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
280.87 USD
Máximo:
871.46 USD (55.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.05% (871.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.46% (242.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.a 325
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.a -90
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.a 17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +62.46 USD
Pior negociação: -113 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +187.47 USD
Máxima perda consecutiva: -362.76 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsAU-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.26 12:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 05:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 06:20
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 06:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 09:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 10:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 06:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 12:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 07:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 05:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 11:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 10:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 07:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 06:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 06:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 09:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
