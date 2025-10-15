- Crescimento
Negociações:
325
Negociações com lucro:
213 (65.53%)
Negociações com perda:
112 (34.46%)
Melhor negociação:
62.46 USD
Pior negociação:
-112.88 USD
Lucro bruto:
1 614.23 USD (66 931 pips)
Perda bruta:
-1 704.05 USD (49 699 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (187.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
187.47 USD (15)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
2.33%
Depósito máximo carregado:
101.49%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
40
Tempo médio de espera:
25 minutos
Fator de recuperação:
-0.10
Negociações longas:
268 (82.46%)
Negociações curtas:
57 (17.54%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-0.28 USD
Lucro médio:
7.58 USD
Perda média:
-15.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-362.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-362.76 USD (9)
Crescimento mensal:
-1.64%
Previsão anual:
-19.85%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
280.87 USD
Máximo:
871.46 USD (55.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.05% (871.46 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.46% (242.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|325
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.a
|-90
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.a
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsAU-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
