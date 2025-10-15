- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
88
Kârla kapanan işlemler:
61 (69.31%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (30.68%)
En iyi işlem:
13.38 USD
En kötü işlem:
-20.72 USD
Brüt kâr:
231.81 USD (18 396 pips)
Brüt zarar:
-56.05 USD (4 239 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (45.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.63 USD (9)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
30 dakika
Düzelme faktörü:
4.24
Alış işlemleri:
83 (94.32%)
Satış işlemleri:
5 (5.68%)
Kâr faktörü:
4.14
Beklenen getiri:
2.00 USD
Ortalama kâr:
3.80 USD
Ortalama zarar:
-2.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-8.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-41.43 USD (3)
Aylık büyüme:
17.87%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
41.43 USD (4.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|88
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.a
|176
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.a
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.38 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +45.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
