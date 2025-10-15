- 成長
トレード:
325
利益トレード:
213 (65.53%)
損失トレード:
112 (34.46%)
ベストトレード:
62.46 USD
最悪のトレード:
-112.88 USD
総利益:
1 614.23 USD (66 931 pips)
総損失:
-1 704.05 USD (49 699 pips)
最大連続の勝ち:
15 (187.47 USD)
最大連続利益:
187.47 USD (15)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
2.33%
最大入金額:
101.49%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
40
平均保有時間:
25 分
リカバリーファクター:
-0.10
長いトレード:
268 (82.46%)
短いトレード:
57 (17.54%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-0.28 USD
平均利益:
7.58 USD
平均損失:
-15.21 USD
最大連続の負け:
9 (-362.76 USD)
最大連続損失:
-362.76 USD (9)
月間成長:
-1.64%
年間予想:
-19.85%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
280.87 USD
最大の:
871.46 USD (55.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.05% (871.46 USD)
エクイティによる:
5.46% (242.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|325
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.a
|-90
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.a
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsAU-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
