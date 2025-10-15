SeñalesSecciones
Pramod Gome

Gold Flash Amp

Pramod Gome
0 comentarios
Fiabilidad
15 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 18%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
325
Transacciones Rentables:
213 (65.53%)
Transacciones Irrentables:
112 (34.46%)
Mejor transacción:
62.46 USD
Peor transacción:
-112.88 USD
Beneficio Bruto:
1 614.23 USD (66 931 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 704.05 USD (49 699 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (187.47 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
187.47 USD (15)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
2.33%
Carga máxima del depósito:
101.49%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
40
Tiempo medio de espera:
25 minutos
Factor de Recuperación:
-0.10
Transacciones Largas:
268 (82.46%)
Transacciones Cortas:
57 (17.54%)
Factor de Beneficio:
0.95
Beneficio Esperado:
-0.28 USD
Beneficio medio:
7.58 USD
Pérdidas medias:
-15.21 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-362.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-362.76 USD (9)
Crecimiento al mes:
-1.64%
Pronóstico anual:
-19.85%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
280.87 USD
Máxima:
871.46 USD (55.36%)
Reducción relativa:
De balance:
19.05% (871.46 USD)
De fondos:
5.46% (242.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.a 325
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.a -90
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.a 17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +62.46 USD
Peor transacción: -113 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +187.47 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -362.76 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsAU-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Gold Flash Amp
49 USD al mes
18%
0
0
USD
3.8K
USD
15
94%
325
65%
2%
0.94
-0.28
USD
19%
1:30
