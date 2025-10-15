- Прирост
Всего трейдов:
285
Прибыльных трейдов:
189 (66.31%)
Убыточных трейдов:
96 (33.68%)
Лучший трейд:
62.46 USD
Худший трейд:
-112.88 USD
Общая прибыль:
1 511.78 USD (61 447 pips)
Общий убыток:
-1 633.90 USD (44 588 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (187.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
187.47 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
2.33%
Макс. загрузка депозита:
101.49%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
-0.14
Длинных трейдов:
250 (87.72%)
Коротких трейдов:
35 (12.28%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.43 USD
Средняя прибыль:
8.00 USD
Средний убыток:
-17.02 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-362.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-362.76 USD (9)
Прирост в месяц:
-10.46%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
280.87 USD
Максимальная:
871.46 USD (55.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.05% (871.46 USD)
По эквити:
5.46% (242.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|285
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.a
|-122
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.a
|17K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +62.46 USD
Худший трейд: -113 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +187.47 USD
Макс. убыток в серии: -362.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsAU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
49 USD в месяц
17%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
14
94%
285
66%
2%
0.92
-0.43
USD
USD
19%
1:30