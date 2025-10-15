СигналыРазделы
Pramod Gome

Gold Flash Amp

Pramod Gome
0 отзывов
Надежность
14 недель
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2025 17%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
285
Прибыльных трейдов:
189 (66.31%)
Убыточных трейдов:
96 (33.68%)
Лучший трейд:
62.46 USD
Худший трейд:
-112.88 USD
Общая прибыль:
1 511.78 USD (61 447 pips)
Общий убыток:
-1 633.90 USD (44 588 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (187.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
187.47 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
2.33%
Макс. загрузка депозита:
101.49%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
24 минуты
Фактор восстановления:
-0.14
Длинных трейдов:
250 (87.72%)
Коротких трейдов:
35 (12.28%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-0.43 USD
Средняя прибыль:
8.00 USD
Средний убыток:
-17.02 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-362.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-362.76 USD (9)
Прирост в месяц:
-10.46%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
280.87 USD
Максимальная:
871.46 USD (55.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.05% (871.46 USD)
По эквити:
5.46% (242.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.a 285
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.a -122
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.a 17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +62.46 USD
Худший трейд: -113 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +187.47 USD
Макс. убыток в серии: -362.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsAU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 06:20
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 06:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 09:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 10:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 06:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 12:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 07:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 05:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 11:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 10:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 07:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 06:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 06:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 09:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 09:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
