Trade:
88
Profit Trade:
61 (69.31%)
Loss Trade:
27 (30.68%)
Best Trade:
13.38 USD
Worst Trade:
-20.72 USD
Profitto lordo:
231.81 USD (18 396 pips)
Perdita lorda:
-56.05 USD (4 239 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (45.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.63 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
4.24
Long Trade:
83 (94.32%)
Short Trade:
5 (5.68%)
Fattore di profitto:
4.14
Profitto previsto:
2.00 USD
Profitto medio:
3.80 USD
Perdita media:
-2.08 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-8.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-41.43 USD (3)
Crescita mensile:
17.87%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
41.43 USD (4.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|88
|





|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.a
|176






|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.a
|14K






Best Trade: +13.38 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +45.02 USD
Massima perdita consecutiva: -8.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
