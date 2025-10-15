SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Gold Flash Amp
Pramod Gome

Gold Flash Amp

Pramod Gome
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
15 Wochen
0 / 0 USD
Für 49 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -0%
ICMarketsAU-Live
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
432
Gewinntrades:
275 (63.65%)
Verlusttrades:
157 (36.34%)
Bester Trade:
62.46 USD
Schlechtester Trade:
-173.64 USD
Bruttoprofit:
2 119.41 USD (89 765 pips)
Bruttoverlust:
-2 790.83 USD (108 109 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (187.47 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
187.47 USD (15)
Sharpe Ratio:
-0.08
Trading-Aktivität:
3.54%
Max deposit load:
101.49%
Letzter Trade:
14 Minuten
Trades pro Woche:
147
Durchschn. Haltezeit:
23 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.53
Long-Positionen:
334 (77.31%)
Short-Positionen:
98 (22.69%)
Profit-Faktor:
0.76
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.55 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.78 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-362.76 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-814.62 USD (7)
Wachstum pro Monat :
-16.50%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
671.42 USD
Maximaler:
1 262.01 USD (80.17%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.70% (1 262.01 USD)
Kapital:
15.27% (623.10 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.a 432
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.a -671
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.a -18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +62.46 USD
Schlechtester Trade: -174 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 15
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +187.47 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -362.76 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsAU-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 07:17
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.85% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 12:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 05:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 06:20
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 06:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 09:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 10:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.26 06:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 12:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 10:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 07:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.07 05:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 11:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.05 10:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 07:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.02 06:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 06:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
