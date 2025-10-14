- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
4 622
盈利交易:
3 555 (76.91%)
亏损交易:
1 067 (23.09%)
最好交易:
963.36 USD
最差交易:
-1 158.14 USD
毛利:
51 485.00 USD (1 243 882 pips)
毛利亏损:
-29 921.15 USD (1 053 605 pips)
最大连续赢利:
29 (242.68 USD)
最大连续盈利:
1 098.92 USD (6)
夏普比率:
0.12
交易活动:
95.84%
最大入金加载:
1.16%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
162
平均持有时间:
10 小时
采收率:
2.79
长期交易:
4 167 (90.16%)
短期交易:
455 (9.84%)
利润因子:
1.72
预期回报:
4.67 USD
平均利润:
14.48 USD
平均损失:
-28.04 USD
最大连续失误:
7 (-6 638.57 USD)
最大连续亏损:
-6 638.57 USD (7)
每月增长:
-11.40%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
45.61 USD
最大值:
7 727.27 USD (21.18%)
相对跌幅:
结余:
21.08% (7 691.21 USD)
净值:
67.27% (23 277.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4616
|XAUUSD.c
|6
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|22K
|XAUUSD.c
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|194K
|XAUUSD.c
|439
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +963.36 USD
最差交易: -1 158 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +242.68 USD
最大连续亏损: -6 638.57 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GTCGlobalSA-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
216%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
32
100%
4 622
76%
96%
1.72
4.67
USD
USD
67%
1:500