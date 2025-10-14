SignauxSections
Franky Kasim

XAU Rider

Franky Kasim
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 157%
GTCGlobalSA-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 050
Bénéfice trades:
2 336 (76.59%)
Perte trades:
714 (23.41%)
Meilleure transaction:
698.43 USD
Pire transaction:
-213.68 USD
Bénéfice brut:
27 387.18 USD (483 823 pips)
Perte brute:
-11 652.84 USD (207 075 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (100.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 098.92 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
33.48%
Charge de dépôt maximale:
0.24%
Dernier trade:
19 il y a des minutes
Trades par semaine:
464
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
12.99
Longs trades:
3 050 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2.35
Rendement attendu:
5.16 USD
Bénéfice moyen:
11.72 USD
Perte moyenne:
-16.32 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-1 210.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 210.80 USD (6)
Croissance mensuelle:
56.98%
Prévision annuelle:
691.38%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
45.61 USD
Maximal:
1 210.80 USD (8.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.94% (1 210.80 USD)
Par fonds propres:
2.65% (681.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 3044
XAUUSD.c 6
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 16K
XAUUSD.c 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 280K
XAUUSD.c 439
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +698.43 USD
Pire transaction: -214 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +100.75 USD
Perte consécutive maximale: -1 210.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GTCGlobalSA-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.14 03:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 03:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
