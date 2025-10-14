- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
4 685
利益トレード:
3 607 (76.99%)
損失トレード:
1 078 (23.01%)
ベストトレード:
963.36 USD
最悪のトレード:
-1 158.14 USD
総利益:
52 135.27 USD (1 271 484 pips)
総損失:
-30 027.37 USD (1 058 910 pips)
最大連続の勝ち:
29 (242.68 USD)
最大連続利益:
1 098.92 USD (6)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
95.84%
最大入金額:
1.16%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
204
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
2.86
長いトレード:
4 230 (90.29%)
短いトレード:
455 (9.71%)
プロフィットファクター:
1.74
期待されたペイオフ:
4.72 USD
平均利益:
14.45 USD
平均損失:
-27.85 USD
最大連続の負け:
7 (-6 638.57 USD)
最大連続損失:
-6 638.57 USD (7)
月間成長:
-9.87%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
45.61 USD
最大の:
7 727.27 USD (21.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.08% (7 691.21 USD)
エクイティによる:
67.27% (23 277.04 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4679
|XAUUSD.c
|6
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|22K
|XAUUSD.c
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|216K
|XAUUSD.c
|439
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +963.36 USD
最悪のトレード: -1 158 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +242.68 USD
最大連続損失: -6 638.57 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GTCGlobalSA-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
221%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
32
100%
4 685
76%
96%
1.73
4.72
USD
USD
67%
1:500