Franky Kasim

XAU Rider

Franky Kasim
0 comentarios
Fiabilidad
32 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 221%
GTCGlobalSA-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
4 685
Transacciones Rentables:
3 607 (76.99%)
Transacciones Irrentables:
1 078 (23.01%)
Mejor transacción:
963.36 USD
Peor transacción:
-1 158.14 USD
Beneficio Bruto:
52 135.27 USD (1 271 484 pips)
Pérdidas Brutas:
-30 027.37 USD (1 058 910 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (242.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 098.92 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
95.84%
Carga máxima del depósito:
1.16%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
204
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
2.86
Transacciones Largas:
4 230 (90.29%)
Transacciones Cortas:
455 (9.71%)
Factor de Beneficio:
1.74
Beneficio Esperado:
4.72 USD
Beneficio medio:
14.45 USD
Pérdidas medias:
-27.85 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-6 638.57 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 638.57 USD (7)
Crecimiento al mes:
-9.87%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
45.61 USD
Máxima:
7 727.27 USD (21.18%)
Reducción relativa:
De balance:
21.08% (7 691.21 USD)
De fondos:
67.27% (23 277.04 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 4679
XAUUSD.c 6
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 22K
XAUUSD.c 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 216K
XAUUSD.c 439
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +963.36 USD
Peor transacción: -1 158 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +242.68 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -6 638.57 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GTCGlobalSA-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
XAU Rider
30 USD al mes
221%
0
0
USD
32K
USD
32
100%
4 685
76%
96%
1.73
4.72
USD
67%
1:500
