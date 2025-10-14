SinyallerBölümler
Franky Kasim

XAU Rider

Franky Kasim
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 157%
GTCGlobalSA-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 049
Kârla kapanan işlemler:
2 335 (76.58%)
Zararla kapanan işlemler:
714 (23.42%)
En iyi işlem:
698.43 USD
En kötü işlem:
-213.68 USD
Brüt kâr:
27 367.18 USD (483 423 pips)
Brüt zarar:
-11 652.84 USD (207 075 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (100.75 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 098.92 USD (6)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
37.00%
Maks. mevduat yükü:
0.13%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
459
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
12.98
Alış işlemleri:
3 049 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.35
Beklenen getiri:
5.15 USD
Ortalama kâr:
11.72 USD
Ortalama zarar:
-16.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-1 210.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 210.80 USD (6)
Aylık büyüme:
56.86%
Yıllık tahmin:
689.90%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
45.61 USD
Maksimum:
1 210.80 USD (8.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.94% (1 210.80 USD)
Varlığa göre:
0.43% (109.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 3043
XAUUSD.c 6
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 16K
XAUUSD.c 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 279K
XAUUSD.c 439
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +698.43 USD
En kötü işlem: -214 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +100.75 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 210.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GTCGlobalSA-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.14 03:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 03:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
