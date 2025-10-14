- Прирост
Всего трейдов:
4 601
Прибыльных трейдов:
3 535 (76.83%)
Убыточных трейдов:
1 066 (23.17%)
Лучший трейд:
963.36 USD
Худший трейд:
-1 158.14 USD
Общая прибыль:
51 314.47 USD (1 235 498 pips)
Общий убыток:
-29 913.81 USD (1 053 452 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (242.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 098.92 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
95.84%
Макс. загрузка депозита:
1.16%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
166
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
2.77
Длинных трейдов:
4 146 (90.11%)
Коротких трейдов:
455 (9.89%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
4.65 USD
Средняя прибыль:
14.52 USD
Средний убыток:
-28.06 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-6 638.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 638.57 USD (7)
Прирост в месяц:
-11.86%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
45.61 USD
Максимальная:
7 727.27 USD (21.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.08% (7 691.21 USD)
По эквити:
67.27% (23 277.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4595
|XAUUSD.c
|6
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|21K
|XAUUSD.c
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|186K
|XAUUSD.c
|439
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Лучший трейд: +963.36 USD
Худший трейд: -1 158 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +242.68 USD
Макс. убыток в серии: -6 638.57 USD
