СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / XAU Rider
Franky Kasim

XAU Rider

Franky Kasim
0 отзывов
Надежность
32 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 214%
GTCGlobalSA-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
4 601
Прибыльных трейдов:
3 535 (76.83%)
Убыточных трейдов:
1 066 (23.17%)
Лучший трейд:
963.36 USD
Худший трейд:
-1 158.14 USD
Общая прибыль:
51 314.47 USD (1 235 498 pips)
Общий убыток:
-29 913.81 USD (1 053 452 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (242.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 098.92 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
95.84%
Макс. загрузка депозита:
1.16%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
166
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
2.77
Длинных трейдов:
4 146 (90.11%)
Коротких трейдов:
455 (9.89%)
Профит фактор:
1.72
Мат. ожидание:
4.65 USD
Средняя прибыль:
14.52 USD
Средний убыток:
-28.06 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-6 638.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 638.57 USD (7)
Прирост в месяц:
-11.86%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
45.61 USD
Максимальная:
7 727.27 USD (21.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.08% (7 691.21 USD)
По эквити:
67.27% (23 277.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 4595
XAUUSD.c 6
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 21K
XAUUSD.c 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 186K
XAUUSD.c 439
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +963.36 USD
Худший трейд: -1 158 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +242.68 USD
Макс. убыток в серии: -6 638.57 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalSA-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.12 10:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 02:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 01:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 21:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 20:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 17:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 08:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 06:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 18:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 17:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 06:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 17:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 16:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 15:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAU Rider
30 USD в месяц
214%
0
0
USD
31K
USD
32
100%
4 601
76%
96%
1.71
4.65
USD
67%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.