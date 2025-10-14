- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
4 685
Negociações com lucro:
3 607 (76.99%)
Negociações com perda:
1 078 (23.01%)
Melhor negociação:
963.36 USD
Pior negociação:
-1 158.14 USD
Lucro bruto:
52 135.27 USD (1 271 484 pips)
Perda bruta:
-30 027.37 USD (1 058 910 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (242.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 098.92 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
95.84%
Depósito máximo carregado:
1.16%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
204
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
2.86
Negociações longas:
4 230 (90.29%)
Negociações curtas:
455 (9.71%)
Fator de lucro:
1.74
Valor esperado:
4.72 USD
Lucro médio:
14.45 USD
Perda média:
-27.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-6 638.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 638.57 USD (7)
Crescimento mensal:
-9.87%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
45.61 USD
Máximo:
7 727.27 USD (21.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.08% (7 691.21 USD)
Pelo Capital Líquido:
67.27% (23 277.04 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4679
|XAUUSD.c
|6
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|22K
|XAUUSD.c
|0
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|216K
|XAUUSD.c
|439
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +963.36 USD
Pior negociação: -1 158 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +242.68 USD
Máxima perda consecutiva: -6 638.57 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GTCGlobalSA-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
221%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
32
100%
4 685
76%
96%
1.73
4.72
USD
USD
67%
1:500