Trades insgesamt:
4 691
Gewinntrades:
3 612 (76.99%)
Verlusttrades:
1 079 (23.00%)
Bester Trade:
963.36 USD
Schlechtester Trade:
-1 158.14 USD
Bruttoprofit:
52 187.67 USD (1 274 211 pips)
Bruttoverlust:
-30 033.87 USD (1 059 235 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (242.68 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 098.92 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
95.84%
Max deposit load:
1.16%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
213
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
2.87
Long-Positionen:
4 236 (90.30%)
Short-Positionen:
455 (9.70%)
Profit-Faktor:
1.74
Mathematische Gewinnerwartung:
4.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-27.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-6 638.57 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 638.57 USD (7)
Wachstum pro Monat :
-9.62%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
45.61 USD
Maximaler:
7 727.27 USD (21.18%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.08% (7 691.21 USD)
Kapital:
67.27% (23 277.04 USD)
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +963.36 USD
Schlechtester Trade: -1 158 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +242.68 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6 638.57 USD
