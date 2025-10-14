SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / XAU Rider
Franky Kasim

XAU Rider

Franky Kasim
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
32 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 222%
GTCGlobalSA-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
4 691
Gewinntrades:
3 612 (76.99%)
Verlusttrades:
1 079 (23.00%)
Bester Trade:
963.36 USD
Schlechtester Trade:
-1 158.14 USD
Bruttoprofit:
52 187.67 USD (1 274 211 pips)
Bruttoverlust:
-30 033.87 USD (1 059 235 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (242.68 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 098.92 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
95.84%
Max deposit load:
1.16%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
213
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
2.87
Long-Positionen:
4 236 (90.30%)
Short-Positionen:
455 (9.70%)
Profit-Faktor:
1.74
Mathematische Gewinnerwartung:
4.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-27.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-6 638.57 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 638.57 USD (7)
Wachstum pro Monat :
-9.62%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
45.61 USD
Maximaler:
7 727.27 USD (21.18%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.08% (7 691.21 USD)
Kapital:
67.27% (23 277.04 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 4685
XAUUSD.c 6
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 22K
XAUUSD.c 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 219K
XAUUSD.c 439
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +963.36 USD
Schlechtester Trade: -1 158 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +242.68 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -6 638.57 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GTCGlobalSA-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.12 10:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 06:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 04:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 02:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 01:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 21:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 20:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 18:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 17:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 08:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 06:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 18:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 17:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 16:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 06:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 17:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 16:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 15:02
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.