信号部分
Allane Dimitri Inamo

Ea Marche noir Beta

Allane Dimitri Inamo
0条评论
可靠性
16
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 17%
RoboForex-Pro-4
1:20
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
80
盈利交易:
71 (88.75%)
亏损交易:
9 (11.25%)
最好交易:
59.76 USD
最差交易:
-132.32 USD
毛利:
315.24 USD (9 942 pips)
毛利亏损:
-180.49 USD (5 385 pips)
最大连续赢利:
22 (112.08 USD)
最大连续盈利:
112.08 USD (22)
夏普比率:
0.11
交易活动:
1.12%
最大入金加载:
95.41%
最近交易:
23 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
11 分钟
采收率:
1.02
长期交易:
69 (86.25%)
短期交易:
11 (13.75%)
利润因子:
1.75
预期回报:
1.68 USD
平均利润:
4.44 USD
平均损失:
-20.05 USD
最大连续失误:
2 (-17.36 USD)
最大连续亏损:
-132.32 USD (1)
每月增长:
-7.66%
年度预测:
-92.89%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
132.32 USD (9.12%)
相对跌幅:
结余:
9.25% (33.85 USD)
净值:
6.10% (124.24 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 80
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 135
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 4.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +59.76 USD
最差交易: -132 USD
最大连续赢利: 22
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +112.08 USD
最大连续亏损: -17.36 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-Pro-4
2.40 × 1290
RoboForex-Pro-5
2.63 × 1898
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
3.22 × 211
RoboForex-Pro-6
3.32 × 867
RoboForex-Pro-3
5.70 × 70
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.91 × 420
Axi-US03-Live
10.24 × 793
EA Marché Noir Beta is a trading robot specialized in scalping on Forex and gold. Based on reliable technical signals and strict risk management, it prioritizes the quality of opportunities to generate consistent and stable gains while protecting investors’ capital.
没有评论
2025.12.09 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 16:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.02 12:26
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.29 03:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 00:09
No swaps are charged
2025.10.27 00:09
No swaps are charged
2025.10.26 10:32
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
