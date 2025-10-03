- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
42 (93.33%)
Loss Trade:
3 (6.67%)
Best Trade:
45.60 USD
Worst Trade:
-4.08 USD
Profitto lordo:
156.26 USD (3 173 pips)
Perdita lorda:
-5.00 USD (152 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (112.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
112.08 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
37.07
Long Trade:
39 (86.67%)
Short Trade:
6 (13.33%)
Fattore di profitto:
31.25
Profitto previsto:
3.36 USD
Profitto medio:
3.72 USD
Perdita media:
-1.67 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.08 USD (1)
Crescita mensile:
10.44%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.08 USD (0.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.43% (4.08 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|151
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +45.60 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +112.08 USD
Massima perdita consecutiva: -4.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro-4
|2.22 × 1158
|
RoboForex-Pro-5
|2.40 × 1641
|
RoboForex-Pro-6
|3.10 × 747
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.22 × 211
|
RoboForex-Pro-3
|5.70 × 70
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.91 × 420
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
EA Marché Noir Beta is a trading robot specialized in scalping on Forex and gold. Based on reliable technical signals and strict risk management, it prioritizes the quality of opportunities to generate consistent and stable gains while protecting investors’ capital.
