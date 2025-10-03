SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Ea Marche noir Beta
Allane Dimitri Inamo

Ea Marche noir Beta

Allane Dimitri Inamo
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 15%
RoboForex-Pro-4
1:20
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
42 (93.33%)
Loss Trade:
3 (6.67%)
Best Trade:
45.60 USD
Worst Trade:
-4.08 USD
Profitto lordo:
156.26 USD (3 173 pips)
Perdita lorda:
-5.00 USD (152 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (112.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
112.08 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
37.07
Long Trade:
39 (86.67%)
Short Trade:
6 (13.33%)
Fattore di profitto:
31.25
Profitto previsto:
3.36 USD
Profitto medio:
3.72 USD
Perdita media:
-1.67 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.08 USD (1)
Crescita mensile:
10.44%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.08 USD (0.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.43% (4.08 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 151
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +45.60 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +112.08 USD
Massima perdita consecutiva: -4.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro-4
2.22 × 1158
RoboForex-Pro-5
2.40 × 1641
RoboForex-Pro-6
3.10 × 747
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
3.22 × 211
RoboForex-Pro-3
5.70 × 70
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.91 × 420
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
EA Marché Noir Beta is a trading robot specialized in scalping on Forex and gold. Based on reliable technical signals and strict risk management, it prioritizes the quality of opportunities to generate consistent and stable gains while protecting investors’ capital.
Non ci sono recensioni
2025.10.03 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati