Negociações:
80
Negociações com lucro:
71 (88.75%)
Negociações com perda:
9 (11.25%)
Melhor negociação:
59.76 USD
Pior negociação:
-132.32 USD
Lucro bruto:
315.24 USD (9 942 pips)
Perda bruta:
-180.49 USD (5 385 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (112.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
112.08 USD (22)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
1.12%
Depósito máximo carregado:
95.41%
Último negócio:
24 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
11 minutos
Fator de recuperação:
1.02
Negociações longas:
69 (86.25%)
Negociações curtas:
11 (13.75%)
Fator de lucro:
1.75
Valor esperado:
1.68 USD
Lucro médio:
4.44 USD
Perda média:
-20.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-17.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-132.32 USD (1)
Crescimento mensal:
-7.66%
Previsão anual:
-92.89%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
132.32 USD (9.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.25% (33.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.10% (124.24 USD)
Símbolo
Operações
Sell
Buy
XAUUSD
80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
Símbolo
Lucro bruto, USD
Loss, USD
Lucro, USD
XAUUSD
135
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
Símbolo
Lucro bruto, pips
Loss, pips
Lucro, pips
XAUUSD
4.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +59.76 USD
Pior negociação: -132 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +112.08 USD
Máxima perda consecutiva: -17.36 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-Pro-4
|2.40 × 1290
|
RoboForex-Pro-5
|2.63 × 1898
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.22 × 211
|
RoboForex-Pro-6
|3.32 × 867
|
RoboForex-Pro-3
|5.70 × 70
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.91 × 420
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
EA Marché Noir Beta is a trading robot specialized in scalping on Forex and gold. Based on reliable technical signals and strict risk management, it prioritizes the quality of opportunities to generate consistent and stable gains while protecting investors’ capital.
