Allane Dimitri Inamo

Ea Marche noir Beta

Allane Dimitri Inamo
0 comentários
Confiabilidade
16 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 17%
RoboForex-Pro-4
1:20
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
80
Negociações com lucro:
71 (88.75%)
Negociações com perda:
9 (11.25%)
Melhor negociação:
59.76 USD
Pior negociação:
-132.32 USD
Lucro bruto:
315.24 USD (9 942 pips)
Perda bruta:
-180.49 USD (5 385 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (112.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
112.08 USD (22)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
1.12%
Depósito máximo carregado:
95.41%
Último negócio:
24 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
11 minutos
Fator de recuperação:
1.02
Negociações longas:
69 (86.25%)
Negociações curtas:
11 (13.75%)
Fator de lucro:
1.75
Valor esperado:
1.68 USD
Lucro médio:
4.44 USD
Perda média:
-20.05 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-17.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-132.32 USD (1)
Crescimento mensal:
-7.66%
Previsão anual:
-92.89%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
132.32 USD (9.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.25% (33.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.10% (124.24 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 80
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 135
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 4.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +59.76 USD
Pior negociação: -132 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +112.08 USD
Máxima perda consecutiva: -17.36 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-Pro-4
2.40 × 1290
RoboForex-Pro-5
2.63 × 1898
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
3.22 × 211
RoboForex-Pro-6
3.32 × 867
RoboForex-Pro-3
5.70 × 70
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.91 × 420
Axi-US03-Live
10.24 × 793
EA Marché Noir Beta is a trading robot specialized in scalping on Forex and gold. Based on reliable technical signals and strict risk management, it prioritizes the quality of opportunities to generate consistent and stable gains while protecting investors’ capital.
Sem comentários
2025.12.09 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 16:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.02 12:26
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.29 03:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 00:09
No swaps are charged
2025.10.27 00:09
No swaps are charged
2025.10.26 10:32
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
