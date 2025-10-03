SeñalesSecciones
Ea Marche noir Beta
Allane Dimitri Inamo

Ea Marche noir Beta

Allane Dimitri Inamo
0 comentarios
Fiabilidad
16 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 17%
RoboForex-Pro-4
1:20
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
80
Transacciones Rentables:
71 (88.75%)
Transacciones Irrentables:
9 (11.25%)
Mejor transacción:
59.76 USD
Peor transacción:
-132.32 USD
Beneficio Bruto:
315.24 USD (9 942 pips)
Pérdidas Brutas:
-180.49 USD (5 385 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (112.08 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
112.08 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
1.12%
Carga máxima del depósito:
95.41%
Último trade:
23 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
11 minutos
Factor de Recuperación:
1.02
Transacciones Largas:
69 (86.25%)
Transacciones Cortas:
11 (13.75%)
Factor de Beneficio:
1.75
Beneficio Esperado:
1.68 USD
Beneficio medio:
4.44 USD
Pérdidas medias:
-20.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-17.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-132.32 USD (1)
Crecimiento al mes:
-7.66%
Pronóstico anual:
-92.89%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
132.32 USD (9.12%)
Reducción relativa:
De balance:
9.25% (33.85 USD)
De fondos:
6.10% (124.24 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 80
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 135
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 4.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +59.76 USD
Peor transacción: -132 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 22
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +112.08 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -17.36 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-Pro-4
2.40 × 1290
RoboForex-Pro-5
2.63 × 1898
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
3.22 × 211
RoboForex-Pro-6
3.32 × 867
RoboForex-Pro-3
5.70 × 70
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.91 × 420
Axi-US03-Live
10.24 × 793
EA Marché Noir Beta is a trading robot specialized in scalping on Forex and gold. Based on reliable technical signals and strict risk management, it prioritizes the quality of opportunities to generate consistent and stable gains while protecting investors’ capital.
No hay comentarios
2025.12.09 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 16:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.02 12:26
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.29 03:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 00:09
No swaps are charged
2025.10.27 00:09
No swaps are charged
2025.10.26 10:32
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
