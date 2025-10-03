シグナルセクション
Ea Marche noir Beta
Allane Dimitri Inamo

Ea Marche noir Beta

Allane Dimitri Inamo
レビュー0件
信頼性
16週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 17%
RoboForex-Pro-4
1:20
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
80
利益トレード:
71 (88.75%)
損失トレード:
9 (11.25%)
ベストトレード:
59.76 USD
最悪のトレード:
-132.32 USD
総利益:
315.24 USD (9 942 pips)
総損失:
-180.49 USD (5 385 pips)
最大連続の勝ち:
22 (112.08 USD)
最大連続利益:
112.08 USD (22)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
1.12%
最大入金額:
95.41%
最近のトレード:
25 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
11 分
リカバリーファクター:
1.02
長いトレード:
69 (86.25%)
短いトレード:
11 (13.75%)
プロフィットファクター:
1.75
期待されたペイオフ:
1.68 USD
平均利益:
4.44 USD
平均損失:
-20.05 USD
最大連続の負け:
2 (-17.36 USD)
最大連続損失:
-132.32 USD (1)
月間成長:
-7.66%
年間予想:
-92.89%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
132.32 USD (9.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.25% (33.85 USD)
エクイティによる:
6.10% (124.24 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 80
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 135
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 4.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +59.76 USD
最悪のトレード: -132 USD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +112.08 USD
最大連続損失: -17.36 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-Pro-4
2.40 × 1290
RoboForex-Pro-5
2.63 × 1898
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
3.22 × 211
RoboForex-Pro-6
3.32 × 867
RoboForex-Pro-3
5.70 × 70
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.91 × 420
Axi-US03-Live
10.24 × 793
EA Marché Noir Beta is a trading robot specialized in scalping on Forex and gold. Based on reliable technical signals and strict risk management, it prioritizes the quality of opportunities to generate consistent and stable gains while protecting investors’ capital.
レビューなし
2025.12.09 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 16:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.03 13:03
No swaps are charged
2025.11.02 12:26
No swaps are charged on the signal account
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.29 03:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 12:53
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 00:09
No swaps are charged
2025.10.27 00:09
No swaps are charged
2025.10.26 10:32
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Ea Marche noir Beta
30 USD/月
17%
0
0
USD
0
USD
16
100%
80
88%
1%
1.74
1.68
USD
9%
1:20
コピー

