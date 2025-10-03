SinyallerBölümler
Allane Dimitri Inamo

Ea Marche noir Beta

Allane Dimitri Inamo
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 15%
RoboForex-Pro-4
1:20
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
42 (93.33%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (6.67%)
En iyi işlem:
45.60 USD
En kötü işlem:
-4.08 USD
Brüt kâr:
156.26 USD (3 173 pips)
Brüt zarar:
-5.00 USD (152 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (112.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
112.08 USD (22)
Sharpe oranı:
0.49
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
37.07
Alış işlemleri:
39 (86.67%)
Satış işlemleri:
6 (13.33%)
Kâr faktörü:
31.25
Beklenen getiri:
3.36 USD
Ortalama kâr:
3.72 USD
Ortalama zarar:
-1.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.08 USD (1)
Aylık büyüme:
10.44%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
4.08 USD (0.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.43% (4.08 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 151
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.60 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +112.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.08 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro-4
2.22 × 1158
RoboForex-Pro-5
2.40 × 1641
RoboForex-Pro-6
3.10 × 747
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
3.22 × 211
RoboForex-Pro-3
5.70 × 70
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.91 × 420
Axi-US03-Live
10.24 × 793
EA Marché Noir Beta is a trading robot specialized in scalping on Forex and gold. Based on reliable technical signals and strict risk management, it prioritizes the quality of opportunities to generate consistent and stable gains while protecting investors’ capital.
İnceleme yok
2025.10.03 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
