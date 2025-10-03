СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Ea Marche noir Beta
Allane Dimitri Inamo

Ea Marche noir Beta

Allane Dimitri Inamo
0 отзывов
Надежность
16 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 17%
RoboForex-Pro-4
1:20
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
80
Прибыльных трейдов:
71 (88.75%)
Убыточных трейдов:
9 (11.25%)
Лучший трейд:
59.76 USD
Худший трейд:
-132.32 USD
Общая прибыль:
315.24 USD (9 942 pips)
Общий убыток:
-180.49 USD (5 385 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (112.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
112.08 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
1.12%
Макс. загрузка депозита:
95.41%
Последний трейд:
22 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
1.02
Длинных трейдов:
69 (86.25%)
Коротких трейдов:
11 (13.75%)
Профит фактор:
1.75
Мат. ожидание:
1.68 USD
Средняя прибыль:
4.44 USD
Средний убыток:
-20.05 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-17.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-132.32 USD (1)
Прирост в месяц:
-7.66%
Годовой прогноз:
-92.89%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
132.32 USD (9.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.25% (33.85 USD)
По эквити:
6.10% (124.24 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 80
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 135
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +59.76 USD
Худший трейд: -132 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +112.08 USD
Макс. убыток в серии: -17.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro-4
2.40 × 1290
RoboForex-Pro-5
2.63 × 1898
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
3.22 × 211
RoboForex-Pro-6
3.32 × 867
RoboForex-Pro-3
5.70 × 70
ForexClubBY-MT4 Real Server
5.91 × 420
Axi-US03-Live
10.24 × 793
EA Marché Noir Beta is a trading robot specialized in scalping on Forex and gold. Based on reliable technical signals and strict risk management, it prioritizes the quality of opportunities to generate consistent and stable gains while protecting investors’ capital.
Нет отзывов
2025.12.09 16:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 16:21
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 13:03
2025.11.03 13:03
2025.11.02 12:26
2025.11.02 10:38
2025.11.02 10:38
2025.10.29 11:43
2025.10.29 03:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.27 12:53
2025.10.27 12:53
2025.10.27 07:13
2025.10.27 00:09
2025.10.27 00:09
2025.10.26 10:32
2025.10.03 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.