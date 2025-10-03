- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
80
Прибыльных трейдов:
71 (88.75%)
Убыточных трейдов:
9 (11.25%)
Лучший трейд:
59.76 USD
Худший трейд:
-132.32 USD
Общая прибыль:
315.24 USD (9 942 pips)
Общий убыток:
-180.49 USD (5 385 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (112.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
112.08 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
1.12%
Макс. загрузка депозита:
95.41%
Последний трейд:
22 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
1.02
Длинных трейдов:
69 (86.25%)
Коротких трейдов:
11 (13.75%)
Профит фактор:
1.75
Мат. ожидание:
1.68 USD
Средняя прибыль:
4.44 USD
Средний убыток:
-20.05 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-17.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-132.32 USD (1)
Прирост в месяц:
-7.66%
Годовой прогноз:
-92.89%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
132.32 USD (9.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.25% (33.85 USD)
По эквити:
6.10% (124.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|135
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +59.76 USD
Худший трейд: -132 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +112.08 USD
Макс. убыток в серии: -17.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro-4
|2.40 × 1290
|
RoboForex-Pro-5
|2.63 × 1898
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.22 × 211
|
RoboForex-Pro-6
|3.32 × 867
|
RoboForex-Pro-3
|5.70 × 70
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.91 × 420
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
EA Marché Noir Beta is a trading robot specialized in scalping on Forex and gold. Based on reliable technical signals and strict risk management, it prioritizes the quality of opportunities to generate consistent and stable gains while protecting investors’ capital.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
17%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
16
100%
80
88%
1%
1.74
1.68
USD
USD
9%
1:20